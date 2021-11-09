https://ria.ru/20211109/bagdad-1758099176.html

"Поле боя — Багдад". Что начинается на Ближнем Востоке

"Поле боя — Багдад". Что начинается на Ближнем Востоке - РИА Новости, 09.11.2021

"Поле боя — Багдад". Что начинается на Ближнем Востоке

После атаки на резиденцию премьер-министра Мустафы аль-Каземи в Багдаде в Ираке возможно очередное серьезное обострение. Нападение произошло в "зеленой зоне",... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T08:00

2021-11-09T08:00

2021-11-09T08:12

безопасность

ирак

исламское государство

хосейн амир абдоллахиан

россия

мустафа аль-каземи

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. После атаки на резиденцию премьер-министра Мустафы аль-Каземи в Багдаде в Ираке возможно очередное серьезное обострение. Нападение произошло в "зеленой зоне", считающейся самой безопасной в стране, — здесь сосредоточены правительственные учреждения и иностранные посольства. О том, как могут развиваться дальнейшие события, — в материале РИА Новости.Теракт в "зеленой зоне"Утром в воскресенье радиолокационная станция комплекса ПВО C-RAM американского посольства в Багдаде засекла три неопознанных цели. Две уничтожили зенитки, однако третьей — начиненному взрывчаткой дрону — удалось прорваться. Службу безопасности премьера успели предупредить, охранники попытались сбить беспилотник из стрелкового оружия. Но тот спикировал прямо на резиденцию премьер-министра.Взрыв вышиб все окна и повредил несущие конструкции здания. Не менее десяти раненых, Аль-Каземи чудом не пострадал. Позднее саперы обнаружили на крыше неразорвавшийся боеприпас. Если бы и он сдетонировал, не обошлось бы без жертв.Этот инцидент широко обсуждали в мировых СМИ. Высказались официальные лица многих западных государств."Очевидный террористический акт, который мы решительно осуждаем, нацелен в самое сердце иракского государства, — говорится в сообщении Госдепа США. — Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, защищающими суверенитет и независимость Ирака, и предложили помощь в расследовании этого нападения. Наша приверженность партнерам непоколебима. Соединенные Штаты вместе с правительством и народом Ирака".Старый врагПремьер-министр обмолвился, что знает заказчиков налета. Детали не раскрыл. Похоже, он кому-то крупно насолил: это уже второе покушение за десять дней. Тридцать первого октября реактивными снарядами обстреляли штаб-квартиру разведслужбы Ирака, когда там находился глава правительства. Но огонь вели не очень точно, потерь не было.Самый безопасный район Багдада атаковали и до этого. Так, 27 октября выпустили снаряд из кустарной пусковой установки. Ответственность на себя так никто и не взял.По версии местных СМИ, за этим могут стоять сторонники проиранских шиитских группировок. Они уже несколько недель активно митингуют против результатов парламентских выборов, состоявшихся 10 октября. Коалиции "Аль-Фатх" во главе с Хади аль-Амири, который командует крупнейшим в шиитском ополчении отрядом "Бадр", досталось в парламенте всего 21 место — более чем в два раза меньше, чем в 2018-м. Демонстранты требуют отставки премьер-министра.А тот ответил жестко: на прошлой неделе силовики разогнали масштабную уличную акцию в иракской столице. В стычках погибли четыре человека, более 120 раненых. Естественно, это еще сильнее обострило ситуацию.Очередное покушение могло быть результатом "самодеятельности на местах". Главный защитник шиитов в регионе — Иран — официально осудил теракт и подчеркнул, что не имеет к этому никакого отношения. Глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан назвал атаку на резиденцию "попыткой подорвать безопасность и мир" и выразил готовность помочь в расследовании.Кустарные беспилотники-камикадзе — визитная карточка джихадистов всех мастей и оттенков. Так атаковать могли боевики "Исламского государства"*, по-прежнему действующего в Ираке. Хотя после падения Мосула летом 2017-го под контролем террористов не осталось крупных городов, говорить об их разгроме явно рано.Месть за соратникаВ конце октября банда экстремистов напала на деревню Рашад в районе Микдадия провинции Дияла, похитив троих местных жителей и потребовав за них выкуп. Родственники заложников собрали деньги и попытались передать их. Но что-то пошло не так, и террористы открыли огонь по мирным людям. Погибли 14 человек, 15 получили ранения.Раньше окрестности Рашада считались совершенно безопасными. Значит, джихадисты постепенно расширяются, открывают новые "филиалы". В сентябре они атаковали полицейский блокпост в северной провинции Киркук, убили семерых силовиков и скрылись.Правительственные войска при поддержке народного ополчения и международной коалиции проводят регулярные зачистки и операции по выявлению спящих ячеек в разных районах Ирака. В середине октября задержали главного финансиста ИГ* Сами Джасима, по совместительству — заместителя главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади, ликвидированного в 2019-м. Об этом сообщил лично Мустафа аль-Каземи. Не исключено, что покушения на него — месть исламистов за арест их соратника.Террористическая активность на Ближнем Востоке будет только усиливаться. До конца года США и их союзники должны вывести из Ирака воинские контингенты. Однако, как показал пример Афганистана, "свято место пусто не бывает". Не успели американцы эвакуироваться, как талибы всего за несколько месяцев взяли под контроль всю страну. Их "коллеги" из ИГ* неоднократно демонстрировали удивительную способность в кратчайшие сроки мобилизовать буквально на голом месте серьезные силы и объявиться там, где их никогда раньше не было. Поспешный уход американцев из Ирака — шанс вернуть утраченные позиции, который руководство группировки вряд ли захочет упускать.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211108/pokushenie-1758046255.html

https://ria.ru/20211107/irak-1757984742.html

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ирак

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безопасность, ирак, исламское государство, хосейн амир абдоллахиан, россия, мустафа аль-каземи