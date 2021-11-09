https://ria.ru/20211109/avstriya-1758212419.html

Канцлер Австрии призвал выступать против любых проявлений антисемитизма

Канцлер Австрии призвал выступать против любых проявлений антисемитизма - РИА Новости, 09.11.2021

Канцлер Австрии призвал выступать против любых проявлений антисемитизма

Канцлер Австрии Александер Шалленберг в годовщину ноябрьских погромов 1938 года заявил, что страна слишком долго считала себя исключительно жертвой... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:03

2021-11-09T13:03

2021-11-09T13:03

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ВЕНА, 9 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Александер Шалленберг в годовщину ноябрьских погромов 1938 года заявил, что страна слишком долго считала себя исключительно жертвой национал-социализма и сейчас должна активно выступать против любых проявлений антисемитизма."Восемьдесят три года назад произошли зверства, о которых мы никогда не должны забывать. Слишком много человек смотрели. Слишком много участвовали. Мы слишком долго смотрели в сторону. Слишком долго Австрия считала себя исключительно жертвой национал-социализма", - написал Шалленберг в Twitter.Поэтому, подчеркнул он, задача страны - активно защищать еврейскую жизнь в Австрии и Европе, и без "но" и "если" выступать против любой формы антисемитизма.МИД Австрии подчеркнул, что преступления того времени должны служить вечным предупреждением и напоминанием о необходимости отстаивать демократическое общество, терпимость и права человека."Хрустальная ночь", или "Ночь разбитых витрин" произошла в ночь на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии и стала первой массовой акцией физического насилия нацистов по отношению к евреям. Только 9 ноября были убиты более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. В Австрии эту ночь принято называть ноябрьскими погромами.Нацисты назвали эти события "Хрустальной ночью" из-за того, что все улицы были усыпаны битыми стеклами от витрин еврейских магазинов и окон домов. Ночь погромов считается началом Холокоста.

https://ria.ru/20211108/migratsiya-1758121782.html

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