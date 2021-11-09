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Минобороны Белоруссии вызвало польского атташе
Минобороны Белоруссии вызвало польского атташе - РИА Новости, 09.11.2021
Минобороны Белоруссии вызвало польского атташе
Минобороны Белоруссии заявило, что вызвало военного атташе посольства Польши, до него доведена информация в отношении безосновательных обвинений в причастности... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:33
2021-11-09T18:01
в мире
министерство обороны белоруссии
варшава
белоруссия
минск
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минобороны Белоруссии заявило, что вызвало военного атташе посольства Польши, до него доведена информация в отношении безосновательных обвинений в причастности белорусских военнослужащих к кризису на границе двух стран, сообщается на сайте ведомства."8 ноября 2021 года в 17.00 по минскому времени по инициативе польской стороны в городе Варшаве состоялась встреча атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Беларусь в Республике Польше полковника Алексея Бортника с представителями Министерства национальной обороны Республики Польша по вопросу о якобы имевших место "нарушениях польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису". При этом каких-либо доказательств, зафиксированных средствами объективного контроля, по существу данных претензий предъявлено не было", - говорится в сообщении.Отмечается, что в данном контексте белорусским военным представителем было отмечено следующее: "Министерство обороны Республики Беларусь всегда было привержено принципам добрососедства и важности поддержания двустороннего диалога для разрешения любых конфликтных и спорных ситуаций. По мнению Министерства обороны Республики Беларусь, размещение 10 тысяч польских военнослужащих у польско-белорусской границы (как было заявлено Министром национальной обороны Республики Польша 25 октября 2021 года) является существенной военной деятельностью".Также белорусский военный представитель отметил, что осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности. Указанными договоренностями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тысяч и более военнослужащих."До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей. В подтверждение своих добрых намерений польской стороне было предложено провести двустороннюю встречу для обсуждения возникшей озабоченности с обеих сторон. Однако до сих пор ответа мы не получили", - приводит минобороны заявление белорусского военного представителя.В ведомстве отметили, что "с учетом вышеизложенного белорусское оборонное ведомство считает обвинения польской стороны необоснованными и бездоказательными, а также, что Министерство национальной обороны Республики Польша не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень".В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html
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в мире, министерство обороны белоруссии, варшава, белоруссия, минск, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:33 09.11.2021 (обновлено: 18:01 09.11.2021)
 
Минобороны Белоруссии вызвало польского атташе

Минобороны Белоруссии вызвало польского военного атташе

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольский военнослужащий на польско-белорусской границе
Польский военнослужащий на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Минобороны Белоруссии заявило, что вызвало военного атташе посольства Польши, до него доведена информация в отношении безосновательных обвинений в причастности белорусских военнослужащих к кризису на границе двух стран, сообщается на сайте ведомства.
"8 ноября 2021 года в 17.00 по минскому времени по инициативе польской стороны в городе Варшаве состоялась встреча атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Беларусь в Республике Польше полковника Алексея Бортника с представителями Министерства национальной обороны Республики Польша по вопросу о якобы имевших место "нарушениях польской границы белорусскими военнослужащими и их причастности к миграционному кризису". При этом каких-либо доказательств, зафиксированных средствами объективного контроля, по существу данных претензий предъявлено не было", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в данном контексте белорусским военным представителем было отмечено следующее: "Министерство обороны Республики Беларусь всегда было привержено принципам добрососедства и важности поддержания двустороннего диалога для разрешения любых конфликтных и спорных ситуаций. По мнению Министерства обороны Республики Беларусь, размещение 10 тысяч польских военнослужащих у польско-белорусской границы (как было заявлено Министром национальной обороны Республики Польша 25 октября 2021 года) является существенной военной деятельностью".
Также белорусский военный представитель отметил, что осуществление данной деятельности без уведомления белорусской стороны является нарушением двусторонних дополнительных договоренностей о региональных мерах доверия и безопасности. Указанными договоренностями предусматривается направление уведомления и приглашение наблюдателей за военной деятельностью, в которой принимают участие 6 тысяч и более военнослужащих.
"До настоящего момента Минск не получил от польской стороны ни уведомления, ни приглашения наблюдателей. В подтверждение своих добрых намерений польской стороне было предложено провести двустороннюю встречу для обсуждения возникшей озабоченности с обеих сторон. Однако до сих пор ответа мы не получили", - приводит минобороны заявление белорусского военного представителя.
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В ведомстве отметили, что "с учетом вышеизложенного белорусское оборонное ведомство считает обвинения польской стороны необоснованными и бездоказательными, а также, что Министерство национальной обороны Республики Польша не нацелено на конструктивное разрешение вопроса и намеренно выводит сложившуюся конфликтную ситуацию на политический уровень".
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
 
В миреМинистерство обороны БелоруссииВаршаваБелоруссияМинскГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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