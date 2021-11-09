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Страны АТЭС договорились отказывать в убежище коррупционерам
Страны АТЭС договорились отказывать в убежище коррупционерам - РИА Новости, 09.11.2021
Страны АТЭС договорились отказывать в убежище коррупционерам
Страны-участницы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) договорились о дальнейшей кооперации для обеспечения равного и своевременного... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:04
2021-11-09T18:04
таиланд
малайзия
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Страны-участницы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) договорились о дальнейшей кооперации для обеспечения равного и своевременного доступа к вакцинам от COVID-19, диагностике, лечению заболеваний, говорится в совместном заявлении, опубликованном во вторник по итогам министерской встречи регионального форума.Согласно заявлению, страны АТЭС за минувший год добились облегченных поставок вакцин, снижая их цены и устраняя ненужные тарифы,&nbsp;предотвращая оборот подделок.Особое внимание министры обратили на проблему коррупции, которая может усложнить восстановление нормальной жизни после пандемии."Мы подчеркиваем серьезную угрозу, создаваемую коррупцией, которая подрывает ответственность правительства и доверие народа, сдерживает экономический рост", - отмечается в заявлении.В документе говорится, что "во время кризиса коррупция может быть еще более острой и подрывать усилия по выходу из кризиса"."Мы подтверждаем наше обязательство отказывать в убежище коррупционерам и их средствам, в соответствии с внутренними законами, и бороться с транснациональной коррупцией", - подчеркивается в итоговом заявлении.Председательство на форуме АТЭС в 2022 году переходит к Таиланду от Новой Зеландии.В странах АТЭС проживают 2,9 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 61% мирового ВВП, 47% оборота международной торговли.АТЭС не имеет устава, поэтому юридически не является организацией и действует как международный форум, консультативный орган для обсуждения главным образом экономических вопросов.Участниками АТЭС являются 21 страна и территория: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (Сянган, специальный административный район КНР), Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. С учетом специфики, обусловленной участием в АТЭС Тайваня и Гонконга, членов форума принято называть "экономиками".
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таиланд, малайзия, россия
18:04 09.11.2021
 
Страны АТЭС договорились отказывать в убежище коррупционерам

Страны АТЭС будут совместно обеспечивать доступ к вакцинам от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС
Президент РФ Владимир Путин участвует в неформальной встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Страны-участницы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) договорились о дальнейшей кооперации для обеспечения равного и своевременного доступа к вакцинам от COVID-19, диагностике, лечению заболеваний, говорится в совместном заявлении, опубликованном во вторник по итогам министерской встречи регионального форума.
Согласно заявлению, страны АТЭС за минувший год добились облегченных поставок вакцин, снижая их цены и устраняя ненужные тарифы, предотвращая оборот подделок.
Особое внимание министры обратили на проблему коррупции, которая может усложнить восстановление нормальной жизни после пандемии.
"Мы подчеркиваем серьезную угрозу, создаваемую коррупцией, которая подрывает ответственность правительства и доверие народа, сдерживает экономический рост", - отмечается в заявлении.
В документе говорится, что "во время кризиса коррупция может быть еще более острой и подрывать усилия по выходу из кризиса".
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 00:17
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)
"Мы подтверждаем наше обязательство отказывать в убежище коррупционерам и их средствам, в соответствии с внутренними законами, и бороться с транснациональной коррупцией", - подчеркивается в итоговом заявлении.
Председательство на форуме АТЭС в 2022 году переходит к Таиланду от Новой Зеландии.
В странах АТЭС проживают 2,9 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 61% мирового ВВП, 47% оборота международной торговли.
АТЭС не имеет устава, поэтому юридически не является организацией и действует как международный форум, консультативный орган для обсуждения главным образом экономических вопросов.
Участниками АТЭС являются 21 страна и территория: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (Сянган, специальный административный район КНР), Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. С учетом специфики, обусловленной участием в АТЭС Тайваня и Гонконга, членов форума принято называть "экономиками".
 
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