https://ria.ru/20211109/ates-1758286316.html

Страны АТЭС договорились отказывать в убежище коррупционерам

Страны АТЭС договорились отказывать в убежище коррупционерам - РИА Новости, 09.11.2021

Страны АТЭС договорились отказывать в убежище коррупционерам

Страны-участницы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) договорились о дальнейшей кооперации для обеспечения равного и своевременного... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:04

2021-11-09T18:04

2021-11-09T18:04

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Страны-участницы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) договорились о дальнейшей кооперации для обеспечения равного и своевременного доступа к вакцинам от COVID-19, диагностике, лечению заболеваний, говорится в совместном заявлении, опубликованном во вторник по итогам министерской встречи регионального форума.Согласно заявлению, страны АТЭС за минувший год добились облегченных поставок вакцин, снижая их цены и устраняя ненужные тарифы, предотвращая оборот подделок.Особое внимание министры обратили на проблему коррупции, которая может усложнить восстановление нормальной жизни после пандемии."Мы подчеркиваем серьезную угрозу, создаваемую коррупцией, которая подрывает ответственность правительства и доверие народа, сдерживает экономический рост", - отмечается в заявлении.В документе говорится, что "во время кризиса коррупция может быть еще более острой и подрывать усилия по выходу из кризиса"."Мы подтверждаем наше обязательство отказывать в убежище коррупционерам и их средствам, в соответствии с внутренними законами, и бороться с транснациональной коррупцией", - подчеркивается в итоговом заявлении.Председательство на форуме АТЭС в 2022 году переходит к Таиланду от Новой Зеландии.В странах АТЭС проживают 2,9 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 61% мирового ВВП, 47% оборота международной торговли.АТЭС не имеет устава, поэтому юридически не является организацией и действует как международный форум, консультативный орган для обсуждения главным образом экономических вопросов.Участниками АТЭС являются 21 страна и территория: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (Сянган, специальный административный район КНР), Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. С учетом специфики, обусловленной участием в АТЭС Тайваня и Гонконга, членов форума принято называть "экономиками".

https://ria.ru/20211108/ates-1757342043.html

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таиланд, малайзия, россия