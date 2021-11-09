https://ria.ru/20211109/asteroid-1758149310.html

К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля

К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля - РИА Новости, 09.11.2021

К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля

Потенциально опасный астероид 2004 UE размером от 170 до 380 метров в диаметре пролетит близ Земли в середине ноября, говорится на сайте одного из подразделений РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T02:02

2021-11-09T02:02

2021-11-09T02:02

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Потенциально опасный астероид 2004 UE размером от 170 до 380 метров в диаметре пролетит близ Земли в середине ноября, говорится на сайте одного из подразделений НАСА.На минимальное расстояние астероид приблизится к Земле 13 ноября. По оценкам американского агентства, астероид пролетит от нашей планеты более чем в 4 миллионах километров, что превышает 11 дистанций от Земли до Луны.Астероид 2004 UE входит в группу "Аполлонов", потенциально опасных астероидов, чьи траектории полета пересекаются с орбитой Земли. Первое наблюдение астероида датировано 2004 годом. В следующий раз астероид сблизится с Землей в 2051 году.

https://ria.ru/20211105/korabl-1757774311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, наса, космос - риа наука, астероиды, луна, земля