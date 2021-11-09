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К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля - РИА Новости, 09.11.2021
К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
Потенциально опасный астероид 2004 UE размером от 170 до 380 метров в диаметре пролетит близ Земли в середине ноября, говорится на сайте одного из подразделений РИА Новости, 09.11.2021
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астероиды
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Потенциально опасный астероид 2004 UE размером от 170 до 380 метров в диаметре пролетит близ Земли в середине ноября, говорится на сайте одного из подразделений НАСА.На минимальное расстояние астероид приблизится к Земле 13 ноября. По оценкам американского агентства, астероид пролетит от нашей планеты более чем в 4 миллионах километров, что превышает 11 дистанций от Земли до Луны.Астероид 2004 UE входит в группу "Аполлонов", потенциально опасных астероидов, чьи траектории полета пересекаются с орбитой Земли. Первое наблюдение астероида датировано 2004 годом. В следующий раз астероид сблизится с Землей в 2051 году.
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москва, наса, космос - риа наука, астероиды, луна, земля
02:02 09.11.2021
 
К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля

К Земле в середине ноября приблизится астероид 2004 UE размером с три футбольных поля

© Depositphotos / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Depositphotos / meteor
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Потенциально опасный астероид 2004 UE размером от 170 до 380 метров в диаметре пролетит близ Земли в середине ноября, говорится на сайте одного из подразделений НАСА.
На минимальное расстояние астероид приблизится к Земле 13 ноября. По оценкам американского агентства, астероид пролетит от нашей планеты более чем в 4 миллионах километров, что превышает 11 дистанций от Земли до Луны.
Астероид 2004 UE входит в группу "Аполлонов", потенциально опасных астероидов, чьи траектории полета пересекаются с орбитой Земли. Первое наблюдение астероида датировано 2004 годом. В следующий раз астероид сблизится с Землей в 2051 году.
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