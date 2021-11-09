https://ria.ru/20211109/arest-1758240434.html

Адвокаты подадут апелляцию на арест российского судна "Академик Иоффе"

Адвокаты подадут апелляцию на арест российского судна "Академик Иоффе" - РИА Новости, 09.11.2021

Адвокаты подадут апелляцию на арест российского судна "Академик Иоффе"

Арест российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" незаконен, адвокаты Института океанологии имени Ширшова РАН обжалуют это решение, сообщили... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:06

2021-11-09T15:06

2021-11-09T15:06

дания

институт океанологии ран

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Арест российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" незаконен, адвокаты Института океанологии имени Ширшова РАН обжалуют это решение, сообщили РИА Новости в пресс-службе института."Институт не был предупрежден об аресте, он не законен и должен быть снят. Это наше четкое понимание происходящего. В настоящее время работают адвокаты, специализирующиеся на морском праве, которые направили апелляцию и альтернативный иск. Мы абсолютно уверены в нашей правоте и надеемся на скорое разрешение ситуации в нашу пользу", – приводит пресс-служба слова директора Института океанологии РАН Алексея Сокова.По его словам, судно находится в хорошем техническом состоянии, проблем с водой и питанием нет, все члены экипажа здоровы, поскольку научный и морской состав экипажа был готов к долгой экспедиции, которая планировалась до 28 декабря 2021 года."Естественно, все члены экипажа прошли медицинское обследование и абсолютно здоровы, в воде и еде никто не нуждается. Мы настроены на урегулирование ситуации с арестом судна и продолжение научной экспедиции, имеющей весомое значение в решении комплекса океанографических задач", - добавил Соков.Как проинформировало посольство на прошлой неделе, власти Дании задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии имени Ширшова. Как уточнили РИА Новости в посольстве, иск против российского судна подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd "в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна". На борту находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.Атташе посольства РФ в Копенгагене Мария Сыроватко в понедельник сообщила РИА Новости, что рассматривается вопрос возвращения в Россию членов экипажа и научных сотрудников "Академик Иоффе", пока судно остается на рейде в порту Скагена.

https://ria.ru/20211104/sudno-1757735691.html

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дания, институт океанологии ран, россия