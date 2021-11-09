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Адвокаты подадут апелляцию на арест российского судна "Академик Иоффе"
Адвокаты подадут апелляцию на арест российского судна "Академик Иоффе" - РИА Новости, 09.11.2021
Адвокаты подадут апелляцию на арест российского судна "Академик Иоффе"
Арест российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" незаконен, адвокаты Института океанологии имени Ширшова РАН обжалуют это решение, сообщили... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:06
2021-11-09T15:06
дания
институт океанологии ран
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Арест российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" незаконен, адвокаты Института океанологии имени Ширшова РАН обжалуют это решение, сообщили РИА Новости в пресс-службе института."Институт не был предупрежден об аресте, он не законен и должен быть снят. Это наше четкое понимание происходящего. В настоящее время работают адвокаты, специализирующиеся на морском праве, которые направили апелляцию и альтернативный иск. Мы абсолютно уверены в нашей правоте и надеемся на скорое разрешение ситуации в нашу пользу", – приводит пресс-служба слова директора Института океанологии РАН Алексея Сокова.По его словам, судно находится в хорошем техническом состоянии, проблем с водой и питанием нет, все члены экипажа здоровы, поскольку научный и морской состав экипажа был готов к долгой экспедиции, которая планировалась до 28 декабря 2021 года."Естественно, все члены экипажа прошли медицинское обследование и абсолютно здоровы, в воде и еде никто не нуждается. Мы настроены на урегулирование ситуации с арестом судна и продолжение научной экспедиции, имеющей весомое значение в решении комплекса океанографических задач", - добавил Соков.Как проинформировало посольство на прошлой неделе, власти Дании задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии имени Ширшова. Как уточнили РИА Новости в посольстве, иск против российского судна подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd "в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна". На борту находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.Атташе посольства РФ в Копенгагене Мария Сыроватко в понедельник сообщила РИА Новости, что рассматривается вопрос возвращения в Россию членов экипажа и научных сотрудников "Академик Иоффе", пока судно остается на рейде в порту Скагена.
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дания, институт океанологии ран, россия
15:06 09.11.2021
 
Адвокаты подадут апелляцию на арест российского судна "Академик Иоффе"

Адвокаты Института океанологии РАН обжалуют арест судна "Академик Иоффе"

CC BY 4.0 / Gordon Leggett / Expedition ship, AKADEMIK IOFFEСудно "Академик Иоффе"
Судно Академик Иоффе - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
CC BY 4.0 / Gordon Leggett / Expedition ship, AKADEMIK IOFFE
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Арест российского научно-исследовательского судна "Академик Иоффе" незаконен, адвокаты Института океанологии имени Ширшова РАН обжалуют это решение, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
"Институт не был предупрежден об аресте, он не законен и должен быть снят. Это наше четкое понимание происходящего. В настоящее время работают адвокаты, специализирующиеся на морском праве, которые направили апелляцию и альтернативный иск. Мы абсолютно уверены в нашей правоте и надеемся на скорое разрешение ситуации в нашу пользу", – приводит пресс-служба слова директора Института океанологии РАН Алексея Сокова.
По его словам, судно находится в хорошем техническом состоянии, проблем с водой и питанием нет, все члены экипажа здоровы, поскольку научный и морской состав экипажа был готов к долгой экспедиции, которая планировалась до 28 декабря 2021 года.
Океанографическое исследовательское судно Академик Иоффе в западной части Антарктического полуострова - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 19:07
"Известия": причиной ареста российского судна в Дании стали долги
"Естественно, все члены экипажа прошли медицинское обследование и абсолютно здоровы, в воде и еде никто не нуждается. Мы настроены на урегулирование ситуации с арестом судна и продолжение научной экспедиции, имеющей весомое значение в решении комплекса океанографических задач", - добавил Соков.
Как проинформировало посольство на прошлой неделе, власти Дании задержали российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии имени Ширшова. Как уточнили РИА Новости в посольстве, иск против российского судна подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd "в связи с предыдущей коммерческой деятельностью судна". На борту находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.
Атташе посольства РФ в Копенгагене Мария Сыроватко в понедельник сообщила РИА Новости, что рассматривается вопрос возвращения в Россию членов экипажа и научных сотрудников "Академик Иоффе", пока судно остается на рейде в порту Скагена.
 
ДанияИнститут океанологии РАНРоссия
 
 
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