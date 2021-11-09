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Суд продлил домашний арест фигуранту дела об отравлении арбузом в Москве
Суд продлил домашний арест фигуранту дела об отравлении арбузом в Москве - РИА Новости, 09.11.2021
Суд продлил домашний арест фигуранту дела об отравлении арбузом в Москве
Пресненский суд Москвы до 10 декабря продлил домашний арест работнику службы дезинфекции Антону Котову, обвиняемому по делу о смерти бабушки и внучки в... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T18:22
2021-11-09T18:22
происшествия
москва
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россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы до 10 декабря продлил домашний арест работнику службы дезинфекции Антону Котову, обвиняемому по делу о смерти бабушки и внучки в результате отравления на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена постановлением Пресненского суда Москвы до 10 декабря", - рассказал собеседник агентства.В середине сентября Пресненский суд Москвы арестовал Котова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (санкция предусматривает лишение свободы до 10 лет). Вину он не признает. Позднее Мосгорсуд смягчил Котову меру пресечения, переведя его из СИЗО под домашний арест.По данным столичного главка СК РФ, семья, в которой погибли бабушка и внучка, купила арбуз в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Торговая сеть впоследствии сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине.Котов – 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз. Именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной случившегося.Гендиректор "Областного центра дезинфекции" Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
https://ria.ru/20210913/arbuz-1749877304.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:22 09.11.2021
 
Суд продлил домашний арест фигуранту дела об отравлении арбузом в Москве

Суд продлил до 10 декабря домашний арест фигуранту дела об отравлении арбузом в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресненский суд Москвы до 10 декабря продлил домашний арест работнику службы дезинфекции Антону Котову, обвиняемому по делу о смерти бабушки и внучки в результате отравления на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена постановлением Пресненского суда Москвы до 10 декабря", - рассказал собеседник агентства.
Кадры дезинсекции в магазине, где был продан отравленный арбуз
13 сентября, 15:50
Стали известны итоги экспертизы арбуза, которым отравилась семья в Москве
В середине сентября Пресненский суд Москвы арестовал Котова на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (санкция предусматривает лишение свободы до 10 лет). Вину он не признает. Позднее Мосгорсуд смягчил Котову меру пресечения, переведя его из СИЗО под домашний арест.
По данным столичного главка СК РФ, семья, в которой погибли бабушка и внучка, купила арбуз в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Торговая сеть впоследствии сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине.
Котов – 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз. Именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной случившегося.
Гендиректор "Областного центра дезинфекции" Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться средством против насекомых "Цигатрин" в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
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13 сентября, 15:38
Эксперт назвал версию об отравлении семьи в Москве этиленгликолем странной
 
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