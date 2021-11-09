https://ria.ru/20211109/antitela-1758154387.html

Врач рассказал, сколько антител защищают от мутирующих штаммов COVID-19

Врач рассказал, сколько антител защищают от мутирующих штаммов COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

Врач рассказал, сколько антител защищают от мутирующих штаммов COVID-19

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что если для старых вариантов коронавируса человеку было достаточно иметь 150 единиц антител BAU, чтобы не заболеть,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T06:20

2021-11-09T06:20

2021-11-09T06:20

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье

александр гинцбург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

евгений тимаков

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что если для старых вариантов коронавируса человеку было достаточно иметь 150 единиц антител BAU, чтобы не заболеть, то количество антител для мутирующих штаммов должно быть в полтора раза больше.Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург говорил газете "Известия", что центр провел исследование, которое показало, что для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units, BAU), а 500 и выше обеспечивают идеальную защиту. Как уточнил Гинцбург, исследование проведено вместе с департаментом здравоохранения Москвы "на 4 тысячах москвичей"."Самый агрессивный штамм - это "Дельта", для него достаточно 300 BAU для того, чтобы не заболеть в серьезной форме. Для того чтобы не заболеть ковидом – 500 международных единиц. Для старых генераций коронавируса, которые уханьские последователи были, которые итальянские и так далее, достаточно было 150 BAU, для штаммов, уже мутирующих, штамма "Альфа" - это количество должно быть в полтора раза больше", - сказал РИА Новости Тимаков.

https://ria.ru/20211108/antitela-1758033372.html

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2021

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общество, москва, здоровье, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, евгений тимаков