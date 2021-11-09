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Туризм
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На Алтае увеличили сумму курортного сбора
На Алтае увеличили сумму курортного сбора - РИА Новости, 09.11.2021
На Алтае увеличили сумму курортного сбора
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал закон об установлении на территории региона курортного сбора в размере 50 рублей в сутки, это на 20 рублей... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:31
2021-11-09T12:31
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БАРНАУЛ, 9 ноя — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал закон об установлении на территории региона курортного сбора в размере 50 рублей в сутки, это на 20 рублей больше, чем было ранее, сообщает официальный сайт правительства Алтая."Ставку курортного сбора на 2022 год в Алтайском крае установили в размере 50 рублей, что составляет половину от максимально возможного размера, предусмотренного федеральным законодательством. За счет этих средств бюджет региона в следующем году пополнится более чем на 40 миллионов рублей, которые направят на развитие курортной инфраструктуры Белокурихи", — говорится в сообщении.Жители Алтайского края и другие льготники от оплаты сбора будут освобождены."Плату за пользование курортной инфраструктурой на территории Белокурихи ввели с мая 2018 года. На 2019-2020 годы ее установили на уровне 50 рублей. Однако в 2020 году в целях поддержки отрасли взимание курортного сбора отменили до конца года. В текущем году он был снижен до 30 рублей", — уточняется в сообщении.
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отдых, белокуриха, алтайский край, новости - туризм, туристы, туризм, виктор томенко, россия, курортный сбор
12:31 09.11.2021
 
На Алтае увеличили сумму курортного сбора

Губернатор края установил на территории региона курортный сбор в размере 50 рублей

© Фото : Татьяна РозенскаяГейзерное озеро
Гейзерное озеро - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : Татьяна Розенская
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 9 ноя — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал закон об установлении на территории региона курортного сбора в размере 50 рублей в сутки, это на 20 рублей больше, чем было ранее, сообщает официальный сайт правительства Алтая.
"Ставку курортного сбора на 2022 год в Алтайском крае установили в размере 50 рублей, что составляет половину от максимально возможного размера, предусмотренного федеральным законодательством. За счет этих средств бюджет региона в следующем году пополнится более чем на 40 миллионов рублей, которые направят на развитие курортной инфраструктуры Белокурихи", — говорится в сообщении.
Жители Алтайского края и другие льготники от оплаты сбора будут освобождены.
"Плату за пользование курортной инфраструктурой на территории Белокурихи ввели с мая 2018 года. На 2019-2020 годы ее установили на уровне 50 рублей. Однако в 2020 году в целях поддержки отрасли взимание курортного сбора отменили до конца года. В текущем году он был снижен до 30 рублей", — уточняется в сообщении.
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ТуризмОтдыхБелокурихаАлтайский крайНовости - ТуризмтуристыТуризмВиктор ТоменкоРоссияКурортный сбор
 
 
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