https://ria.ru/20211109/altay-1758185614.html

На Алтае увеличили сумму курортного сбора

На Алтае увеличили сумму курортного сбора - РИА Новости, 09.11.2021

На Алтае увеличили сумму курортного сбора

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал закон об установлении на территории региона курортного сбора в размере 50 рублей в сутки, это на 20 рублей... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:31

2021-11-09T12:31

2021-11-09T12:31

туризм

отдых

белокуриха

алтайский край

новости - туризм

туристы

туризм

виктор томенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751999643_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_41d44874e560b0e2f733ddfd1b51dd48.jpg

БАРНАУЛ, 9 ноя — РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал закон об установлении на территории региона курортного сбора в размере 50 рублей в сутки, это на 20 рублей больше, чем было ранее, сообщает официальный сайт правительства Алтая."Ставку курортного сбора на 2022 год в Алтайском крае установили в размере 50 рублей, что составляет половину от максимально возможного размера, предусмотренного федеральным законодательством. За счет этих средств бюджет региона в следующем году пополнится более чем на 40 миллионов рублей, которые направят на развитие курортной инфраструктуры Белокурихи", — говорится в сообщении.Жители Алтайского края и другие льготники от оплаты сбора будут освобождены."Плату за пользование курортной инфраструктурой на территории Белокурихи ввели с мая 2018 года. На 2019-2020 годы ее установили на уровне 50 рублей. Однако в 2020 году в целях поддержки отрасли взимание курортного сбора отменили до конца года. В текущем году он был снижен до 30 рублей", — уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211109/kuba-1758171427.html

белокуриха

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдых, белокуриха, алтайский край, новости - туризм, туристы, туризм, виктор томенко, россия, курортный сбор