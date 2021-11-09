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Умер актер из "Квантового скачка" и "Дюны" Дин Стоквелл
Умер актер из "Квантового скачка" и "Дюны" Дин Стоквелл - РИА Новости, 09.11.2021
Умер актер из "Квантового скачка" и "Дюны" Дин Стоквелл
Американский актер Дин Стоквелл, известный по сериалу "Квантовый скачок" и фильму "Дюна" 1984 года, скончался в возрасте 85 лет, сообщает издание Deadline со... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:48
2021-11-09T11:48
2021-11-09T18:28
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ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Американский актер Дин Стоквелл, известный по сериалу "Квантовый скачок" и фильму "Дюна" 1984 года, скончался в возрасте 85 лет, сообщает издание Deadline со ссылкой на представителя его семьи.Отмечается, что актер скончался утром 7 ноября у себя дома от естественных причин.Дин Стоквелл родился в 1936 году в Северном Голливуде. Уже в семь лет он начал принимать участие в постановках на Бродвее, а затем стал появляться в телешоу и фильмах. Помимо "Квантового скачка" и "Дюны", Стоквелл также снимался в фильме "Синий бархат" Дэвида Линча, фильмах "Замужем за мафией", "Мальчик с зелеными волосами", "Ужас в Данвиче", "Насилие", "Париж, Техас" и других. Актерская карьера Стоквелла длилась более 70 лет.
https://ria.ru/20211108/akter-1757995185.html
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в мире, общество, искусство, сша, кино, дэвид линч, кино и сериалы, культура
11:48 09.11.2021 (обновлено: 18:28 09.11.2021)
Умер актер из "Квантового скачка" и "Дюны" Дин Стоквелл
Американский актер Дин Стоквелл, известный по фильму "Дюна", умер в возрасте 85 лет