Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211109/akter-1758191617.html
Умер актер из "Квантового скачка" и "Дюны" Дин Стоквелл
Умер актер из "Квантового скачка" и "Дюны" Дин Стоквелл - РИА Новости, 09.11.2021
Умер актер из "Квантового скачка" и "Дюны" Дин Стоквелл
Американский актер Дин Стоквелл, известный по сериалу "Квантовый скачок" и фильму "Дюна" 1984 года, скончался в возрасте 85 лет, сообщает издание Deadline со... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:48
2021-11-09T18:28
культура
в мире
общество
искусство
сша
кино
дэвид линч
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758191237_217:51:2944:1585_1920x0_80_0_0_662459af1408bbf1b97a0d5f9bc7a662.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Американский актер Дин Стоквелл, известный по сериалу "Квантовый скачок" и фильму "Дюна" 1984 года, скончался в возрасте 85 лет, сообщает издание Deadline со ссылкой на представителя его семьи.Отмечается, что актер скончался утром 7 ноября у себя дома от естественных причин.Дин Стоквелл родился в 1936 году в Северном Голливуде. Уже в семь лет он начал принимать участие в постановках на Бродвее, а затем стал появляться в телешоу и фильмах. Помимо "Квантового скачка" и "Дюны", Стоквелл также снимался в фильме "Синий бархат" Дэвида Линча, фильмах "Замужем за мафией", "Мальчик с зелеными волосами", "Ужас в Данвиче", "Насилие", "Париж, Техас" и других. Актерская карьера Стоквелла длилась более 70 лет.
https://ria.ru/20211108/akter-1757995185.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758191237_331:0:2964:1975_1920x0_80_0_0_a2c71f056d06939236283c78501a5af8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, общество, искусство, сша, кино, дэвид линч, кино и сериалы, культура
11:48 09.11.2021 (обновлено: 18:28 09.11.2021)
 
Умер актер из "Квантового скачка" и "Дюны" Дин Стоквелл

Американский актер Дин Стоквелл, известный по фильму "Дюна", умер в возрасте 85 лет

© AP Photo / Alan GrethАктер Дин Стоквелл
Актер Дин Стоквелл - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© AP Photo / Alan Greth
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Американский актер Дин Стоквелл, известный по сериалу "Квантовый скачок" и фильму "Дюна" 1984 года, скончался в возрасте 85 лет, сообщает издание Deadline со ссылкой на представителя его семьи.
Отмечается, что актер скончался утром 7 ноября у себя дома от естественных причин.
Дин Стоквелл родился в 1936 году в Северном Голливуде. Уже в семь лет он начал принимать участие в постановках на Бродвее, а затем стал появляться в телешоу и фильмах. Помимо "Квантового скачка" и "Дюны", Стоквелл также снимался в фильме "Синий бархат" Дэвида Линча, фильмах "Замужем за мафией", "Мальчик с зелеными волосами", "Ужас в Данвиче", "Насилие", "Париж, Техас" и других. Актерская карьера Стоквелла длилась более 70 лет.
Актер Виктор Гунин в сериале Кодекс чести-2
8 ноября, 07:09Культура
Умер актер из сериала "След" Виктор Гунин
 
КультураВ миреОбществоИскусствоСШАКиноДэвид ЛинчКино и сериалыКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
02:15Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
Лента новостейМолния
Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниЭксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" ЛукашенкоИммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови