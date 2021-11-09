https://ria.ru/20211109/agrarii-1758232867.html

Липецкие аграрии увеличили сбор тепличных овощей на 16%, до 133 тысяч тонн

Липецкие аграрии увеличили сбор тепличных овощей на 16%, до 133 тысяч тонн - РИА Новости, 09.11.2021

Липецкие аграрии увеличили сбор тепличных овощей на 16%, до 133 тысяч тонн

По данным на 9 ноября в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 133 тысячи тонн овощей и зелени, что на 16% больше, чем за... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:31

2021-11-09T14:31

2021-11-09T14:31

липецкая область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. По данным на 9 ноября в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 133 тысячи тонн овощей и зелени, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, урожай огурцов составил 67,9 тысячи тонн, томатов – 64,5 тысячи тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый большой прирост показали томаты, их получено на 32% больше. Кроме того, собрано 690 тонн салата. Его начали производить только в этом году, в тепличном комплексе "Елецкие овощи".Артамонов отметил, что тепличное овощеводство – один из наиболее активно развивающихся сегментов растениеводства в стране. По данным Минсельхоза РФ, всего с начала года в России собрано более 1,1 миллиона тонн тепличных овощей. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики по итогам 2021 года. По прогнозу, урожай в зимних теплицах превысит 1,4 миллиона тонн."Перед аграрным сектором экономики региона стоят задачи по росту урожая овощей и повышению конкурентоспособности. К тому же эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям Липецкой области", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211029/musor-1756851110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), игорь артамонов