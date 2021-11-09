https://ria.ru/20211109/agrarii-1758232867.html
Липецкие аграрии увеличили сбор тепличных овощей на 16%, до 133 тысяч тонн
Липецкие аграрии увеличили сбор тепличных овощей на 16%, до 133 тысяч тонн - РИА Новости, 09.11.2021
Липецкие аграрии увеличили сбор тепличных овощей на 16%, до 133 тысяч тонн
По данным на 9 ноября в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 133 тысячи тонн овощей и зелени, что на 16% больше, чем за... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:31
2021-11-09T14:31
2021-11-09T14:31
липецкая область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749303898_0:312:3077:2043_1920x0_80_0_0_5a4c7ba6660484086f8b6be0c2497ad0.jpg
ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. По данным на 9 ноября в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 133 тысячи тонн овощей и зелени, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, урожай огурцов составил 67,9 тысячи тонн, томатов – 64,5 тысячи тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый большой прирост показали томаты, их получено на 32% больше. Кроме того, собрано 690 тонн салата. Его начали производить только в этом году, в тепличном комплексе "Елецкие овощи".Артамонов отметил, что тепличное овощеводство – один из наиболее активно развивающихся сегментов растениеводства в стране. По данным Минсельхоза РФ, всего с начала года в России собрано более 1,1 миллиона тонн тепличных овощей. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики по итогам 2021 года. По прогнозу, урожай в зимних теплицах превысит 1,4 миллиона тонн."Перед аграрным сектором экономики региона стоят задачи по росту урожая овощей и повышению конкурентоспособности. К тому же эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям Липецкой области", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20211029/musor-1756851110.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749303898_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9dc8ec5a72daeae74173a5a6d3de66b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости
. По данным на 9 ноября в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 133 тысячи тонн овощей и зелени, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, урожай огурцов составил 67,9 тысячи тонн, томатов – 64,5 тысячи тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый большой прирост показали томаты, их получено на 32% больше. Кроме того, собрано 690 тонн салата. Его начали производить только в этом году, в тепличном комплексе "Елецкие овощи".
Артамонов отметил, что тепличное овощеводство – один из наиболее активно развивающихся сегментов растениеводства в стране. По данным Минсельхоза РФ, всего с начала года в России собрано более 1,1 миллиона тонн тепличных овощей. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики по итогам 2021 года. По прогнозу, урожай в зимних теплицах превысит 1,4 миллиона тонн.
"Перед аграрным сектором экономики региона стоят задачи по росту урожая овощей и повышению конкурентоспособности. К тому же эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям Липецкой области", – сказал Артамонов.