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Липецкая область
https://ria.ru/20211109/agrarii-1758232867.html
Липецкие аграрии увеличили сбор тепличных овощей на 16%, до 133 тысяч тонн
Липецкие аграрии увеличили сбор тепличных овощей на 16%, до 133 тысяч тонн - РИА Новости, 09.11.2021
Липецкие аграрии увеличили сбор тепличных овощей на 16%, до 133 тысяч тонн
По данным на 9 ноября в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 133 тысячи тонн овощей и зелени, что на 16% больше, чем за... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:31
2021-11-09T14:31
липецкая область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. По данным на 9 ноября в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 133 тысячи тонн овощей и зелени, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, урожай огурцов составил 67,9 тысячи тонн, томатов – 64,5 тысячи тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый большой прирост показали томаты, их получено на 32% больше. Кроме того, собрано 690 тонн салата. Его начали производить только в этом году, в тепличном комплексе "Елецкие овощи".Артамонов отметил, что тепличное овощеводство – один из наиболее активно развивающихся сегментов растениеводства в стране. По данным Минсельхоза РФ, всего с начала года в России собрано более 1,1 миллиона тонн тепличных овощей. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики по итогам 2021 года. По прогнозу, урожай в зимних теплицах превысит 1,4 миллиона тонн."Перед аграрным сектором экономики региона стоят задачи по росту урожая овощей и повышению конкурентоспособности. К тому же эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям Липецкой области", – сказал Артамонов.
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), игорь артамонов
14:31 09.11.2021
 

Липецкие аграрии увеличили сбор тепличных овощей на 16%, до 133 тысяч тонн

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОгурцы
Огурцы - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. По данным на 9 ноября в четырех теплицах региона с круглогодичным циклом выращивания собрано 133 тысячи тонн овощей и зелени, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, урожай огурцов составил 67,9 тысячи тонн, томатов – 64,5 тысячи тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года самый большой прирост показали томаты, их получено на 32% больше. Кроме того, собрано 690 тонн салата. Его начали производить только в этом году, в тепличном комплексе "Елецкие овощи".
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Артамонов отметил, что тепличное овощеводство – один из наиболее активно развивающихся сегментов растениеводства в стране. По данным Минсельхоза РФ, всего с начала года в России собрано более 1,1 миллиона тонн тепличных овощей. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики по итогам 2021 года. По прогнозу, урожай в зимних теплицах превысит 1,4 миллиона тонн.
"Перед аграрным сектором экономики региона стоят задачи по росту урожая овощей и повышению конкурентоспособности. К тому же эта отрасль дает новые рабочие места и стабильную заработную плату жителям Липецкой области", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Игорь Артамонов
 
 
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