Лавров рассказал о сотрудничестве России и Казахстана по Афганистану
Лавров: Россия и Казахстан регулярно анализируют угрозы, исходящие из Афганистана
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан регулярно вместе анализируют террористическую и наркотическую угрозы, исходящие из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Регулярно вместе анализируем террористическую и наркотическую угрозы, исходящие из Афганистана. С созвучных позиций выстраиваем диалог с фактическими властями этой страны – в интересах прочного межафганского урегулирования и устранения многоплановых вызовов на южных рубежах СНГ", - написал Лавров в статье, опубликованной в "Российской газете".
Министр отметил, что скоординированные действия Москвы и Нур-Султана позволяют обеспечивать необходимый уровень безопасности, неприкосновенность рубежей России и Казахстана, а также ближайших союзников. "Это особенно важно в условиях изменчивой военно-политической ситуации в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил он.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.