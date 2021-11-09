https://ria.ru/20211109/afganistan-1758156699.html

Лавров рассказал о сотрудничестве России и Казахстана по Афганистану

Лавров рассказал о сотрудничестве России и Казахстана по Афганистану - РИА Новости, 09.11.2021

Лавров рассказал о сотрудничестве России и Казахстана по Афганистану

Россия и Казахстан регулярно вместе анализируют террористическую и наркотическую угрозы, исходящие из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T07:27

2021-11-09T07:27

2021-11-09T07:27

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан регулярно вместе анализируют террористическую и наркотическую угрозы, исходящие из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр отметил, что скоординированные действия Москвы и Нур-Султана позволяют обеспечивать необходимый уровень безопасности, неприкосновенность рубежей России и Казахстана, а также ближайших союзников. "Это особенно важно в условиях изменчивой военно-политической ситуации в Южной Азии, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил он.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"*.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211027/afganistan-1756451858.html

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в мире, оон, москва, снг, сергей лавров, нур-султан, россия, мохаммад хасан ахунд