https://ria.ru/20211108/zubry-1758053937.html
Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня
Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня - РИА Новости, 08.11.2021
Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня
Авторы продолжают путешествовать по России. Буквально в ста километрах на юг от Москвы — удивительной красоты места вдоль Оки. Заповедник с ровесниками мамонтов, зубрами, красоты удивительной усадьбы Поленова, хипстерские рестораны и отели — два дня на этом маршруте пролетят незаметно.
2021-11-08T14:00
2021-11-08T14:00
2021-11-08T14:01
не роскошь
путешествия
животные
природа
авто
туризм
подкаст
ян хайцеэр
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Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня
Авторы продолжают путешествовать по России. Буквально в ста километрах на юг от Москвы — удивительной красоты места вдоль Оки. Заповедник с ровесниками мамонтов, зубрами, красоты удивительной усадьбы Поленова, хипстерские рестораны и отели — два дня на этом маршруте пролетят незаметно.
audio/mpeg
Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня
Авторы продолжают путешествовать по России. Буквально в ста километрах на юг от Москвы — удивительной красоты места вдоль Оки. Заповедник с ровесниками мамонтов, зубрами, красоты удивительной усадьбы Поленова, хипстерские рестораны и отели — два дня на этом маршруте пролетят незаметно.
audio/mpeg
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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путешествия, животные, природа, авто, туризм, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио
14:00 08.11.2021 (обновлено: 14:01 08.11.2021)
Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня
Авторы продолжают путешествовать по России. Буквально в ста километрах на юг от Москвы — удивительной красоты места вдоль Оки. Заповедник с ровесниками мамонтов, зубрами, красоты удивительной усадьбы Поленова, хипстерские рестораны и отели — два дня на этом маршруте пролетят незаметно.