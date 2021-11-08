Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20211108/zubry-1758053937.html
Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня
Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня - РИА Новости, 08.11.2021
Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня
Авторы продолжают путешествовать по России. Буквально в ста километрах на юг от Москвы — удивительной красоты места вдоль Оки. Заповедник с ровесниками мамонтов, зубрами, красоты удивительной усадьбы Поленова, хипстерские рестораны и отели — два дня на этом маршруте пролетят незаметно.
2021-11-08T14:00
2021-11-08T14:01
не роскошь
путешествия
животные
природа
авто
туризм
подкаст
ян хайцеэр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758056420_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_c6b5be40fbebbe6499abc4b2a87bb58a.png
Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня
Авторы продолжают путешествовать по России. Буквально в ста километрах на юг от Москвы — удивительной красоты места вдоль Оки. Заповедник с ровесниками мамонтов, зубрами, красоты удивительной усадьбы Поленова, хипстерские рестораны и отели — два дня на этом маршруте пролетят незаметно.
audio/mpeg
Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня
Авторы продолжают путешествовать по России. Буквально в ста километрах на юг от Москвы — удивительной красоты места вдоль Оки. Заповедник с ровесниками мамонтов, зубрами, красоты удивительной усадьбы Поленова, хипстерские рестораны и отели — два дня на этом маршруте пролетят незаметно.
audio/mpeg
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758056420_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_4fcd6932663a32c296ca586b3c7ac7d2.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
путешествия, животные, природа, авто, туризм, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио
14:00 08.11.2021 (обновлено: 14:01 08.11.2021)
 

Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня

Не роскошь
Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Авторы продолжают путешествовать по России. Буквально в ста километрах на юг от Москвы — удивительной красоты места вдоль Оки. Заповедник с ровесниками мамонтов, зубрами, красоты удивительной усадьбы Поленова, хипстерские рестораны и отели — два дня на этом маршруте пролетят незаметно.
В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Монтаж: Анастасия Паниоти
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
 
Не роскошьПутешествияЖивотныеприродаАвтоТуризмПодкастЯн ХайцеэрАнтон Шапарин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиян
04:15Специалист объяснила, как эффективно бороться с выпадением волос
04:04Конструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
Лента новостейМолния
Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиянСпециалист объяснила, как эффективно бороться с выпадением волосКонструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поля