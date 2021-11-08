https://ria.ru/20211108/zubry-1758053937.html

Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня

Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня - РИА Новости, 08.11.2021

Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня

Авторы продолжают путешествовать по России. Буквально в ста километрах на юг от Москвы — удивительной красоты места вдоль Оки. Заповедник с ровесниками мамонтов, зубрами, красоты удивительной усадьбы Поленова, хипстерские рестораны и отели — два дня на этом маршруте пролетят незаметно.

2021-11-08T14:00

2021-11-08T14:00

2021-11-08T14:01

не роскошь

путешествия

животные

природа

авто

туризм

подкаст

ян хайцеэр

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Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня Авторы продолжают путешествовать по России. Буквально в ста километрах на юг от Москвы — удивительной красоты места вдоль Оки. Заповедник с ровесниками мамонтов, зубрами, красоты удивительной усадьбы Поленова, хипстерские рестораны и отели — два дня на этом маршруте пролетят незаметно. audio/mpeg

Зубры, художники, хипстеры на Оке. Путешествие выходного дня Авторы продолжают путешествовать по России. Буквально в ста километрах на юг от Москвы — удивительной красоты места вдоль Оки. Заповедник с ровесниками мамонтов, зубрами, красоты удивительной усадьбы Поленова, хипстерские рестораны и отели — два дня на этом маршруте пролетят незаметно. audio/mpeg

В подкасте "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Монтаж: Анастасия ПаниотиКак и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

путешествия, животные, природа, авто, туризм, подкаст, ян хайцеэр, антон шапарин, аудио