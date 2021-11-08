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В Ленинградской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий
В Ленинградской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 08.11.2021
В Ленинградской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий
Власти Ленинградской области продлевают запрет на работу ночных клубов, концертных организаций и проведение массовых мероприятий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T18:46
2021-11-08T18:46
2021-11-08T19:11
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здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области продлевают запрет на работу ночных клубов, концертных организаций и проведение массовых мероприятий, сообщает пресс-служба областного правительства."Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в "антиковидное" постановление: продлевается запрет на работу ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий", - сказано в сообщении.Также в пресс-службе сообщили, что Подпорожский и Лодейнопольский район перешли в красную зону.Как сообщалось, власти Ленинградской области приняли решение не продлевать период нерабочих дней в регионе. С 30 октября по 7 ноября в регионе приостановили работу дискотеки, ночные клубы и концертные площадки. QR-коды или ПЦР-тесты необходимо предъявлять с 30 октября для заселения в гостиницы Ленинградской области, а также визитов в кинотеатры, фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани и бассейны. Торговые центры площадью более 36 тысяч квадратных метров не работали в Ленобласти с 30 октября по 7 ноября за исключением находящихся в них аптек и продуктовых магазинов.
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общество, подпорожский район, ленинградская область, лодейнопольский район, здоровье - общество, александр дрозденко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
18:46 08.11.2021 (обновлено: 19:11 08.11.2021)
В Ленинградской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий
Глава Ленинградской области Дрозденко продлил запрет на проведение массовых мероприятий