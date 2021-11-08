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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/zapret-1758116414.html
В Ленинградской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий
В Ленинградской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 08.11.2021
В Ленинградской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий
Власти Ленинградской области продлевают запрет на работу ночных клубов, концертных организаций и проведение массовых мероприятий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T18:46
2021-11-08T19:11
распространение коронавируса
общество
подпорожский район
ленинградская область
лодейнопольский район
здоровье - общество
александр дрозденко
коронавирусы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области продлевают запрет на работу ночных клубов, концертных организаций и проведение массовых мероприятий, сообщает пресс-служба областного правительства."Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в "антиковидное" постановление: продлевается запрет на работу ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий", - сказано в сообщении.Также в пресс-службе сообщили, что Подпорожский и Лодейнопольский район перешли в красную зону.Как сообщалось, власти Ленинградской области приняли решение не продлевать период нерабочих дней в регионе. С 30 октября по 7 ноября в регионе приостановили работу дискотеки, ночные клубы и концертные площадки. QR-коды или ПЦР-тесты необходимо предъявлять с 30 октября для заселения в гостиницы Ленинградской области, а также визитов в кинотеатры, фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани и бассейны. Торговые центры площадью более 36 тысяч квадратных метров не работали в Ленобласти с 30 октября по 7 ноября за исключением находящихся в них аптек и продуктовых магазинов.
https://ria.ru/20211108/cancel-1758113413.html
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общество, подпорожский район, ленинградская область, лодейнопольский район, здоровье - общество, александр дрозденко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
18:46 08.11.2021 (обновлено: 19:11 08.11.2021)
 
В Ленинградской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий

Глава Ленинградской области Дрозденко продлил запрет на проведение массовых мероприятий

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители возле памятника Петру I в Нижнем парке Государственного музея-заповедника "Петергоф"
Посетители возле памятника Петру I в Нижнем парке Государственного музея-заповедника Петергоф - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области продлевают запрет на работу ночных клубов, концертных организаций и проведение массовых мероприятий, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в "антиковидное" постановление: продлевается запрет на работу ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий", - сказано в сообщении.
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Также в пресс-службе сообщили, что Подпорожский и Лодейнопольский район перешли в красную зону.
Как сообщалось, власти Ленинградской области приняли решение не продлевать период нерабочих дней в регионе. С 30 октября по 7 ноября в регионе приостановили работу дискотеки, ночные клубы и концертные площадки. QR-коды или ПЦР-тесты необходимо предъявлять с 30 октября для заселения в гостиницы Ленинградской области, а также визитов в кинотеатры, фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани и бассейны. Торговые центры площадью более 36 тысяч квадратных метров не работали в Ленобласти с 30 октября по 7 ноября за исключением находящихся в них аптек и продуктовых магазинов.
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Распространение коронавирусаОбществоПодпорожский районЛенинградская областьЛодейнопольский районЗдоровье - ОбществоАлександр ДрозденкоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
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