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В Ленинградской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий

В Ленинградской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий - РИА Новости, 08.11.2021

В Ленинградской области продлили запрет на проведение массовых мероприятий

Власти Ленинградской области продлевают запрет на работу ночных клубов, концертных организаций и проведение массовых мероприятий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:46

2021-11-08T18:46

2021-11-08T19:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области продлевают запрет на работу ночных клубов, концертных организаций и проведение массовых мероприятий, сообщает пресс-служба областного правительства."Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал изменения в "антиковидное" постановление: продлевается запрет на работу ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий", - сказано в сообщении.Также в пресс-службе сообщили, что Подпорожский и Лодейнопольский район перешли в красную зону.Как сообщалось, власти Ленинградской области приняли решение не продлевать период нерабочих дней в регионе. С 30 октября по 7 ноября в регионе приостановили работу дискотеки, ночные клубы и концертные площадки. QR-коды или ПЦР-тесты необходимо предъявлять с 30 октября для заселения в гостиницы Ленинградской области, а также визитов в кинотеатры, фитнес-клубы, стоматологические клиники, бани и бассейны. Торговые центры площадью более 36 тысяч квадратных метров не работали в Ленобласти с 30 октября по 7 ноября за исключением находящихся в них аптек и продуктовых магазинов.

https://ria.ru/20211108/cancel-1758113413.html

https://ria.ru/20211108/peterburg-1758113554.html

подпорожский район

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