https://ria.ru/20211108/zakon-1758014514.html

Крашенинников рассказал о новом законе о региональной власти

Крашенинников рассказал о новом законе о региональной власти - РИА Новости, 08.11.2021

Крашенинников рассказал о новом законе о региональной власти

Новый закон о региональной власти даст возможность местным парламентам работать дистанционно, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:49

2021-11-08T10:49

2021-11-08T10:49

политика

госдума рф

павел крашенинников

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Новый закон о региональной власти даст возможность местным парламентам работать дистанционно, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников."Мы говорим о том, что заксобрания могут работать дистанционно - это тоже новое. Дистанционно они могут принимать законы. Это должно быть в их регламентах достаточно четко прописано", - сказал Крашенинников в Госдуме.Также новый закон о региональной власти предусматривает на рассмотрение законопроектов до 2 недель местным парламентам, добавил Крашенинников.Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. Ранее Клишас заявил РИА Новости, что в настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд, а законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий. Ранее Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству предложил нижней палате парламента 9 ноября рассмотреть законопроект, снимающий запрет для глав регионов избираться более двух сроков подряд.Крашенинников заявлял, что число сроков нахождения у власти губернаторов после принятия закона будут определять заксобрания регионов.

https://ria.ru/20211102/zakon-1757374317.html

https://ria.ru/20210209/vlast-1596657861.html

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политика, госдума рф, павел крашенинников, россия