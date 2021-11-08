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Захарова отреагировала на обвинения Варшавы в адрес Минска из-за мигрантов
Захарова отреагировала на обвинения Варшавы в адрес Минска из-за мигрантов - РИА Новости, 08.11.2021
Захарова отреагировала на обвинения Варшавы в адрес Минска из-за мигрантов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с наплывом нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе напомнила, что Ирак был разрушен при... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:07
2021-11-08T17:07
2021-11-08T17:33
в мире
белоруссия
польша
мария захарова
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с наплывом нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе напомнила, что Ирак был разрушен при активном участии Варшавы.Ранее министерство национальной обороны Польши сообщило, что нелегальные мигранты продолжают попытки прорыва границы из Белоруссии в Польшу."Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она напомнила, что более 2 тысяч польских солдат вторглись в эту страну "устанавливать демократию"."Почему сегодня не принять как минимум столько же "благодарных иракцев", чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы", - добавила официальный представитель МИД РФ.Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы. Президент Польши Анджей Дуда собирает совещание по ситуации на границе с Белоруссией
https://ria.ru/20211108/migranty-1758082001.html
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в мире, белоруссия, польша, мария захарова, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:07 08.11.2021 (обновлено: 17:33 08.11.2021)
Захарова отреагировала на обвинения Варшавы в адрес Минска из-за мигрантов
Захарова: Польша разрушила Ирак, а теперь критикуют Лукашенко