Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211108/zakharova-1758097864.html
Захарова отреагировала на обвинения Варшавы в адрес Минска из-за мигрантов
Захарова отреагировала на обвинения Варшавы в адрес Минска из-за мигрантов - РИА Новости, 08.11.2021
Захарова отреагировала на обвинения Варшавы в адрес Минска из-за мигрантов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с наплывом нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе напомнила, что Ирак был разрушен при... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:07
2021-11-08T17:33
в мире
белоруссия
польша
мария захарова
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754532353_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_5eabbbc11733118b2cc876d51a450461.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с наплывом нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе напомнила, что Ирак был разрушен при активном участии Варшавы.Ранее министерство национальной обороны Польши сообщило, что нелегальные мигранты продолжают попытки прорыва границы из Белоруссии в Польшу."Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она напомнила, что более 2 тысяч польских солдат вторглись в эту страну "устанавливать демократию"."Почему сегодня не принять как минимум столько же "благодарных иракцев", чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы", - добавила официальный представитель МИД РФ.Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы. Президент Польши Анджей Дуда собирает совещание по ситуации на границе с Белоруссией
https://ria.ru/20211108/migranty-1758082001.html
https://ria.ru/20211108/granitsa-1758058041.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754532353_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_0b867e20eb453d1723df0d1407f653cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, польша, мария захарова, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:07 08.11.2021 (обновлено: 17:33 08.11.2021)
 
Захарова отреагировала на обвинения Варшавы в адрес Минска из-за мигрантов

Захарова: Польша разрушила Ирак, а теперь критикуют Лукашенко

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с наплывом нелегальных мигрантов на польско-белорусской границе напомнила, что Ирак был разрушен при активном участии Варшавы.
Ранее министерство национальной обороны Польши сообщило, что нелегальные мигранты продолжают попытки прорыва границы из Белоруссии в Польшу.
Беженцы на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 15:59
В Польше пообещали возвращать в Белоруссию прорвавшихся мигрантов
"Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что более 2 тысяч польских солдат вторглись в эту страну "устанавливать демократию".
"Почему сегодня не принять как минимум столько же "благодарных иракцев", чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Ранее представитель Пограничной стражи Польши заявил РИА Новости, что белорусские силовики направили колонну из нескольких тысяч мигрантов не в пункт пропуска с Польшей, а в сторону зеленой границы. Президент Польши Анджей Дуда собирает совещание по ситуации на границе с Белоруссией
Польские пограничники наблюдают за лагерем беженцев из Афганистана на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
Вчера, 14:05
Таких ситуаций на границе Польши не происходило с 1939 года, заявил эксперт
 
В миреБелоруссияПольшаМария ЗахароваСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиян
04:15Специалист объяснила, как эффективно бороться с выпадением волос
04:04Конструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"
03:39Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭ
03:30Роспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппа
03:30Врач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикория
03:27Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
03:21В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениями
03:15Автоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машине
03:11ПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ
03:06"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"
03:03Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детей
02:59В Раде объяснили, почему только Путин может спасти Зеленского
02:45Россиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета
02:44"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения России
02:39Стоимость биткоина обновила исторический максимум
02:20Финансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредит
02:20Депутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19
02:12Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьме
02:02К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля
Лента новостейМолния
Врач рассказала об опасности модной тенденции в питании россиянСпециалист объяснила, как эффективно бороться с выпадением волосКонструктор рассказал о достоинствах российского робота "Маркер"Россия доставила прототип истребителя Checkmate в ОАЭРоспотребнадзор: почти 30 процентов россиян привились от гриппаВрач рассказала, что будет с организмом при регулярном употреблении цикорияВрач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19В России хотят ограничить просмотр фильмов с сексуальными отклонениямиАвтоэксперт рассказал, как правильно включать печку в машинеПФР объяснил правила выплаты пенсий россиянам, живущим в СНГ"Роскосмос" назвал время запуска спутников связи "Экспресс-АМУ"Врач назвал самое опасное проявление постковидного синдрома у детейВ Раде объяснили, почему только Путин может спасти ЗеленскогоРоссиянам посоветовали "мультивитаминную бомбу" для иммунитета"Будет хуже": на Украине опасаются потери территорий из-за решения РоссииСтоимость биткоина обновила исторический максимумФинансист предупредил, почему нельзя быстро гасить кредитДепутат Леонов призвал проверить россиян на иммунитет к COVID-19Саакашвили заявил, что его таскали за волосы в тюрьмеК Земле приближается астероид размером с три футбольных поля