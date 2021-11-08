https://ria.ru/20211108/yukos-1757960099.html

Россия отбилась от международных рэкетиров — временно

Россия отбилась от международных рэкетиров — временно - РИА Новости, 08.11.2021

Россия отбилась от международных рэкетиров — временно

Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Гааги о выплате Россией 57 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Однако однозначной победой РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T08:00

2021-11-08T08:00

2021-11-08T08:09

экономика

авторы

нидерланды

кипр

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конституционный суд рф

генеральная прокуратура рф

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Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Гааги о выплате Россией 57 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Однако однозначной победой России это решение можно назвать лишь с натяжкой. Во-первых, нидерландские судьи восприняли только один из восьми доводов, представленных российской стороной. Речь идет об утверждении, что акционеры компании совершили мошенничество в арбитражной процедуре. Во-вторых, отменив решение Апелляционного суда Гааги, Верховный суд поручил Апелляционному суду Амстердама рассмотреть довод российской стороны о мошенничестве, ранее оставленный без внимания на уровне апелляции. При этом отклоненными на уровне Верховного суда аргументами российская сторона воспользоваться в голландских судах не сможет. Разве что в Европейском, если дело дойдет и до него.Таким образом, речь идет лишь о заходе спора на новый виток. Что гарантирует и голландской Фемиде, и представляющим стороны юридическим конторам возможность получения финансирования от клиентов на протяжении еще нескольких лет. А интересы России в очередной раз подвешиваются на крючок нидерландских властей.Стоит напомнить, что спор этот тянется еще с 2005 года, когда дочерние компании Group Menatep Limited — Hulley Enterprises (Кипр) и Yukos Universal Limited (остров Мэн), владевшие суммарно 51 процентом акций ЮКОСа, подали иск к России в суд Гааги с требованием взыскать ущерб на сумму 28,3 миллиарда долларов. Позже к иску присоединился пенсионный фонд ЮКОСа Veteran Petroleum Ltd. И сумма претензий выросла до 33,1 миллиарда долларов. Ну а далее она росла с течением времени. Сам же ЮКОС, как известно, обанкротился еще в 2006 году после предъявления претензий относительно уклонения от уплаты налогов в 2000-2003 годах.Истцы изначально в своих требованиях ссылались на положения о защите инвестиций Энергетической хартии. Россия ее так никогда и не ратифицировала, но в 1994 году опрометчиво подписала и применяла по временной процедуре. А полностью вышла из Энергетической хартии только в 2009 году. Всего этого оказалось достаточно, чтобы в ноябре 2009 года Гаагский арбитраж принял решение рассматривать дело по существу на основании специального положения Энергетической хартии, позволяющего применять ее к подписавшему государству. И именно поэтому, по сути, внутрироссийский налоговый спор стал рассматриваться на международном уровне.Дело рассматривалось ни шатко ни валко. Но 28 июля 2014 года, аккурат через 11 дней после провокации со сбитым над Донбассом "Боингом" МН17, летевшим как раз из Амстердама, третейский суд признал действия России нарушением Энергетической хартии и обязал выплатить экс-акционерам ЮКОСа 50 миллиардов долларов. После чего последовали попытки ареста счетов и активов России в счет возмещения долга с одной стороны и российская апелляция — с другой. В 2016 году Окружной суд Гааги отменил решение арбитража, согласившись с тем, что последний не имел оснований принимать к рассмотрению жалобу, поскольку Россия не ратифицировала Энергетическую хартию и, следовательно, на нее не распространяется соглашение об арбитраже в рамках этой хартии. В феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги отменил решение Окружного суда и снова обязал Россию выплатить теперь уже 57 миллиардов долларов (с накапавшими процентами) в пользу истцов.После чего Россия обжаловала это решение в Верховном суде Нидерландов. Ключевым доводом в кассационной жалобе было то, что Россия в свое время не давала ясного и недвусмысленного согласия на арбитраж, а потому Постоянный третейский суд в Гааге вообще не должен был рассматривать этот спор. Указывалось, что Договор об Энергетической хартии, на основании которого судились экс-акционеры ЮКОСа, применялся временно, но за исключением тех положений, которые противоречили российским законам и, соответственно, не могли применяться. Среди таковых, в частности, и невозможность рассмотрения споров в области публичного права в нероссийских судах.Другие аргументы в кассационной жалобе касались намеренного сокрытия истцами от Третейского суда методов присвоения контроля над ЮКОСом, выплаты ими "секретного" пожертвования свидетелю Андрею Илларионову в обмен на выгодные им показания и так далее.И хотя представленные факты нарушений являются абсолютно вопиющими (равно как вопиющими и неоспоримыми являются факты уклонения ЮКОСа от уплаты налогов), все это Верховный суд удивительным образом не впечатлило. Хотя с большим трудом можно представить, чтобы подобные аргументы не были восприняты тем же судом в аналогичном споре с участием любого из западных государств.Воспринят оказался лишь аргумент о том, что истцы не имели права пользоваться механизмом защиты инвестиций согласно Энергетической хартии, поскольку они были фиктивными иностранными инвесторами. Ведь речь идет об офшорных компаниях-пустышках, подконтрольных российским олигархам Леониду Невзлину, Михаилу Брудно, Владимиру Дубову и другим. Да и не вкладывали они ничего в российскую экономику — они ее только грабили.Генпрокуратура России ожидает, что производство по делу бывших акционеров ЮКОСа в Апелляционном суде Амстердама продлится ориентировочно до 2023 года. Решение Верховного суда в Генпрокуратуре в целом приветствовали. И ожидают, что Апелляционный суд Амстердама "истолкует остающиеся спорные вопросы в соответствии с международным правом и целями Энергетической хартии и примет исчерпывающие меры для защиты прав и законных интересов российских налогоплательщиков". И в то же время выразили сожаление, что Верховный суд учел не все аргументы российской стороны, которая "убедительно обосновывает необходимость полной отмены арбитражных решений уже на этой стадии".Но сложившаяся ситуация в целом, конечно, далека от идеальной. Усугубляется она тем, что от голландского правосудия сейчас зависит решение сразу трех немаловажных для России вопросов. Кроме дела ЮКОСа, именно в Нидерландах рассматривается дело МН17, расследование по которому велось голландской стороной максимально предвзято. И есть еще спор о возврате скифского золота в крымские музеи. Такой набор дел в судопроизводстве государства, строго следующего в англосаксонском фарватере, выглядит очень тревожно.Западные СМИ решение Верховного суда Нидерландов комментируют в том духе, что, мол, не все потеряно, — то есть откровенно "топят" за победу нечистых на руку акционеров ЮКОСа.Потому основания опасаться принятия политического антироссийского решения в этом деле, безусловно, есть. Но тут стоит напомнить, что выполняться такое решение российской стороной не будет: Конституционный суд России еще в 2020 году опубликовал разъяснение к своему более раннему решению, в соответствии с которым до ратификации международного соглашения передача суверенных прав международному арбитражу невозможна. Соответственно, и дело ЮКОСа априори является неподсудным зарубежному арбитражу.Другое дело, что в случае вынесения в Нидерландах окончательного решения в пользу акционеров ЮКОСа России на многие годы вперед гарантированы бодания с выигравшей стороной по поводу попыток арестовать или иным образом отжать российские активы по всему миру. И конечно, лучше было бы такого развития событий избежать.

https://ria.ru/20211105/yukos-1757544043.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211017/pushkov-1754910981.html

https://ria.ru/20211101/informatsiya-1757216837.html

https://ria.ru/20211107/niderlandy-1757888322.html

https://ria.ru/20211106/krym-1757855049.html

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Валерий Михайлов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

экономика, авторы, нидерланды, кипр, леонид невзлин, владимир дубов, конституционный суд рф, генеральная прокуратура рф, юкос, гаагский арбитраж, россия