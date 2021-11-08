https://ria.ru/20211108/yaponiya-1758094549.html

В Японии открыли границы для иностранцев

В Японии открыли границы для иностранцев - РИА Новости, 08.11.2021

В Японии открыли границы для иностранцев

В Японии впервые за десять месяцев открыли границы для иностранцев, сообщает посольство страны в России. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T18:30

2021-11-08T18:30

2021-11-08T18:30

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Японии впервые за десять месяцев открыли границы для иностранцев, сообщает посольство страны в России.С 8 ноября страна смягчила коронавирусные ограничения для полностью вакцинированных зарубежных гостей, въезжающих с деловыми целями — это может быть командировка, бизнес-путешествие или учеба. По прибытии они должны пройти трехдневный карантин. Срок нахождения в стране для них ограничен тремя месяцами.По ранее действовавшим правилам — с 13 января — в Японию допускались только ее граждане, возвращающиеся из деловых и личных поездок. С 8 ноября карантин для них сокращен с десяти до трех дней.Туристы посещать Страну восходящего солнца по-прежнему не смогут, визу получить также невозможно.

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япония, новости - туризм, туризм, россия, коронавирус covid-19