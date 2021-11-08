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Распространение коронавируса
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Инфекционист рассказал, когда будет виден эффект от введения нерабочих дней
Инфекционист рассказал, когда будет виден эффект от введения нерабочих дней - РИА Новости, 08.11.2021
Инфекционист рассказал, когда будет виден эффект от введения нерабочих дней
Увидеть эффект от нерабочих дней невозможно раньше, чем через неделю-две, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:13
2021-11-08T13:14
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
николай малышев
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Увидеть эффект от нерабочих дней невозможно раньше, чем через неделю-две, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эффект от введения нерабочих дней в России из-за COVID-19 будет понятен через неделю, пока об этом рано говорить.Он отметил, что об эффекте будут говорить не цифры заболеваемости, а расчеты, является ли снижение заболеваемости случайностью или тенденцией, для этого надо посмотреть несколько дней.Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. С понедельника столица вернулась к привычному ритму жизни, но с некоторыми ограничениями. Для предприятий сохраняется правило о переводе не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу. А для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме того, театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70% заполняемостью помещений, обязательное использование QR-кодов и защитных масок введено при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
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общество, здоровье - общество, николай малышев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:13 08.11.2021 (обновлено: 13:14 08.11.2021)
 
Инфекционист рассказал, когда будет виден эффект от введения нерабочих дней

Инфекционист Малышев: увидеть эффект от нерабочих дней можно будет через одну-две недели

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина возле одного из торговых центров в Москве
Мужчина возле одного из торговых центров в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Увидеть эффект от нерабочих дней невозможно раньше, чем через неделю-две, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эффект от введения нерабочих дней в России из-за COVID-19 будет понятен через неделю, пока об этом рано говорить.
"А как его оценить - сегодня люди вышли... В течение недели - двух недель (будет понятно). Раньше невозможно", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, виден ли эффект от нерабочих дней в Москве.
Он отметил, что об эффекте будут говорить не цифры заболеваемости, а расчеты, является ли снижение заболеваемости случайностью или тенденцией, для этого надо посмотреть несколько дней.
Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. С понедельника столица вернулась к привычному ритму жизни, но с некоторыми ограничениями. Для предприятий сохраняется правило о переводе не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу. А для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме того, театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70% заполняемостью помещений, обязательное использование QR-кодов и защитных масок введено при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоНиколай МалышевРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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