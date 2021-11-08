https://ria.ru/20211108/vykhodnye-1758047111.html

Инфекционист рассказал, когда будет виден эффект от введения нерабочих дней

Инфекционист рассказал, когда будет виден эффект от введения нерабочих дней - РИА Новости, 08.11.2021

Инфекционист рассказал, когда будет виден эффект от введения нерабочих дней

Увидеть эффект от нерабочих дней невозможно раньше, чем через неделю-две, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:13

2021-11-08T13:13

2021-11-08T13:14

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Увидеть эффект от нерабочих дней невозможно раньше, чем через неделю-две, сообщил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что эффект от введения нерабочих дней в России из-за COVID-19 будет понятен через неделю, пока об этом рано говорить.Он отметил, что об эффекте будут говорить не цифры заболеваемости, а расчеты, является ли снижение заболеваемости случайностью или тенденцией, для этого надо посмотреть несколько дней.Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября из-за роста заболеваемости COVID-19 объявил в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. С понедельника столица вернулась к привычному ритму жизни, но с некоторыми ограничениями. Для предприятий сохраняется правило о переводе не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу. А для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме того, театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70% заполняемостью помещений, обязательное использование QR-кодов и защитных масок введено при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756856285.html

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