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В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 08.11.2021
В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России до конца года. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T22:02
2021-11-08T22:02
2021-11-08T22:13
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России до конца года."Мне нечего анонсировать по поводу какой-либо встречи", - сказал Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста.Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились в июне в Женеве, запустив процесс восстановления двусторонних отношений в различных сферах.
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в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден
22:02 08.11.2021 (обновлено: 22:13 08.11.2021)
В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
Белый дом не имеет информации о возможной встрече Путина и Байдена до конца года