https://ria.ru/20211108/vstrecha-1758137722.html

В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 08.11.2021

В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России до конца года. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T22:02

2021-11-08T22:02

2021-11-08T22:13

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сша

россия

владимир путин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России до конца года."Мне нечего анонсировать по поводу какой-либо встречи", - сказал Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста.Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились в июне в Женеве, запустив процесс восстановления двусторонних отношений в различных сферах.

https://ria.ru/20211101/ssha-1757154416.html

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2021

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в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден