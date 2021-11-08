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В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 08.11.2021
В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России до конца года. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T22:02
2021-11-08T22:13
в мире
сша
россия
владимир путин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России до конца года."Мне нечего анонсировать по поводу какой-либо встречи", - сказал Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста.Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились в июне в Женеве, запустив процесс восстановления двусторонних отношений в различных сферах.
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в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден
22:02 08.11.2021 (обновлено: 22:13 08.11.2021)
 
В Белом доме ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

Белый дом не имеет информации о возможной встрече Путина и Байдена до конца года

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России до конца года.
"Мне нечего анонсировать по поводу какой-либо встречи", - сказал Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналиста.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились в июне в Женеве, запустив процесс восстановления двусторонних отношений в различных сферах.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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В миреСШАРоссияВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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