https://ria.ru/20211108/vstrecha-1758035387.html

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 08.11.2021

В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна

Саммит президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в режиме видеоконференцсвязи (ВКС)... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:25

2021-11-08T12:25

2021-11-08T12:25

в мире

владимир путин

дмитрий песков

ильхам алиев

никол пашинян

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Саммит президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) готовится, но точных договоренностей по срокам нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Поясню насчет темы ВКС Путина, Алиева и Пашиняна. Действительно, мы подтверждали, что ведется работа над подготовкой такой встречи, но здесь мы хотим отметить: пока точных договоренностей и пониманий относительно того, когда такая ВКС может состояться, пока нет, Эта работа продолжается", - сказал Песков.

https://ria.ru/20211006/azerbaydzhan-1753333652.html

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2021

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в мире, владимир путин, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян