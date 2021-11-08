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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 08.11.2021
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна
Саммит президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в режиме видеоконференцсвязи (ВКС)... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:25
2021-11-08T12:25
2021-11-08T12:25
в мире
владимир путин
дмитрий песков
ильхам алиев
никол пашинян
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Саммит президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) готовится, но точных договоренностей по срокам нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Поясню насчет темы ВКС Путина, Алиева и Пашиняна. Действительно, мы подтверждали, что ведется работа над подготовкой такой встречи, но здесь мы хотим отметить: пока точных договоренностей и пониманий относительно того, когда такая ВКС может состояться, пока нет, Эта работа продолжается", - сказал Песков.
https://ria.ru/20211006/azerbaydzhan-1753333652.html
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна
Песков: встреча Путина, Алиева и Пашиняна готовится, но точных договоренностей нет