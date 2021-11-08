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В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна - РИА Новости, 08.11.2021
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна
Саммит президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в режиме видеоконференцсвязи (ВКС)... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:25
2021-11-08T12:25
в мире
владимир путин
дмитрий песков
ильхам алиев
никол пашинян
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Саммит президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) готовится, но точных договоренностей по срокам нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Поясню насчет темы ВКС Путина, Алиева и Пашиняна. Действительно, мы подтверждали, что ведется работа над подготовкой такой встречи, но здесь мы хотим отметить: пока точных договоренностей и пониманий относительно того, когда такая ВКС может состояться, пока нет, Эта работа продолжается", - сказал Песков.
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в мире, владимир путин, дмитрий песков, ильхам алиев, никол пашинян
12:25 08.11.2021
 
В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина, Алиева и Пашиняна

Песков: встреча Путина, Алиева и Пашиняна готовится, но точных договоренностей нет

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Саммит президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) готовится, но точных договоренностей по срокам нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Поясню насчет темы ВКС Путина, Алиева и Пашиняна. Действительно, мы подтверждали, что ведется работа над подготовкой такой встречи, но здесь мы хотим отметить: пока точных договоренностей и пониманий относительно того, когда такая ВКС может состояться, пока нет, Эта работа продолжается", - сказал Песков.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в субботу во дворце Гюлистан в Баку с группой руководителей и личного состава азербайджанской армии по случаю Дня вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 14:43
Алиев объявил о начале открытия коммуникаций с Арменией
 
В миреВладимир ПутинДмитрий ПесковИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
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