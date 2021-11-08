https://ria.ru/20211108/vstrecha-1758004441.html

В МИД ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена

В МИД ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 08.11.2021

В МИД ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена

Конкретики по возможной новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, Москва и Вашингтон сейчас не обсуждают параметры и сроки РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T09:51

2021-11-08T09:51

2021-11-08T09:57

в мире

сша

владимир путин

джо байден

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

москва

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Конкретики по возможной новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, Москва и Вашингтон сейчас не обсуждают параметры и сроки ее проведения, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я отмечаю, что подобного рода публикаций и информационных вбросов действительно стало больше. Но никакого на данном этапе обсуждения параметров такой встречи, тем более сроков ее проведения - нет", - сказал Рябков.Он отметил, что контакты между президентами - сложнейший вопрос с точки зрения подготовки. "И пока нет у нас даже и близко понимания того, когда, в каком формате такой контакт мог бы состояться", - сказал российский дипломат."Хотя еще раз подчеркиваю, что сюжет усилиями агентств и публицистов сейчас имеет некоторую дополнительную актуальность. Но конкретики за этими публикациями я не вижу, которая давала бы повод для того, чтобы в таком ключе тему подавать", - отметил замглавы МИД РФ.

https://ria.ru/20211104/ekologiya-1757669789.html

сша

россия

москва

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в мире, сша, владимир путин, джо байден, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва