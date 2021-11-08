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В МИД ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена
В МИД ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 08.11.2021
В МИД ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена
Конкретики по возможной новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, Москва и Вашингтон сейчас не обсуждают параметры и сроки РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T09:51
2021-11-08T09:51
2021-11-08T09:57
в мире
сша
владимир путин
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сергей рябков
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россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Конкретики по возможной новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет, Москва и Вашингтон сейчас не обсуждают параметры и сроки ее проведения, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я отмечаю, что подобного рода публикаций и информационных вбросов действительно стало больше. Но никакого на данном этапе обсуждения параметров такой встречи, тем более сроков ее проведения - нет", - сказал Рябков.Он отметил, что контакты между президентами - сложнейший вопрос с точки зрения подготовки. "И пока нет у нас даже и близко понимания того, когда, в каком формате такой контакт мог бы состояться", - сказал российский дипломат."Хотя еще раз подчеркиваю, что сюжет усилиями агентств и публицистов сейчас имеет некоторую дополнительную актуальность. Но конкретики за этими публикациями я не вижу, которая давала бы повод для того, чтобы в таком ключе тему подавать", - отметил замглавы МИД РФ.
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в мире, сша, владимир путин, джо байден, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва
09:51 08.11.2021 (обновлено: 09:57 08.11.2021)
В МИД ответили на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена
Замглавы МИД Рябков: конкретики по возможной встрече Путина и Байдена нет
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
Конкретики по возможной новой встрече президентов России и США Владимира Путина
и Джо Байдена
пока нет, Москва и Вашингтон сейчас не обсуждают параметры и сроки ее проведения, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Я отмечаю, что подобного рода публикаций и информационных вбросов действительно стало больше. Но никакого на данном этапе обсуждения параметров такой встречи, тем более сроков ее проведения - нет", - сказал Рябков.
Он отметил, что контакты между президентами - сложнейший вопрос с точки зрения подготовки. "И пока нет у нас даже и близко понимания того, когда, в каком формате такой контакт мог бы состояться", - сказал российский дипломат.
"Хотя еще раз подчеркиваю, что сюжет усилиями агентств и публицистов сейчас имеет некоторую дополнительную актуальность. Но конкретики за этими публикациями я не вижу, которая давала бы повод для того, чтобы в таком ключе тему подавать", - отметил замглавы МИД РФ.