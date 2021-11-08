https://ria.ru/20211108/vrachi-1758063973.html
Голикова поручила регионам проанализировать дефицит медиков
Голикова поручила регионам проанализировать дефицит медиков - РИА Новости, 08.11.2021
Голикова поручила регионам проанализировать дефицит медиков
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам проанализировать дефицит медиков и оценить эффективность программ по их привлечению, следует из протокола... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:32
2021-11-08T14:32
2021-11-08T14:59
россия
общество
медицина
здравоохранение
татьяна голикова
здоровье - общество
врачи
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам проанализировать дефицит медиков и оценить эффективность программ по их привлечению, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Высшим органам исполнительной власти субъектов РФ: проанализировать дефицит медицинских кадров в субъекте РФ, а также наличие в регионе специальных программ и мер поддержки, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников в субъекте РФ, с оценкой эффективности их реализации, проведенной с привлечением профильных кафедр образовательных организаций, подведомственных Минздраву России, курирующих регион в рамках программы "ВУЗ-регион", - говорится в сообщении.Согласно документу, Минобрнауки вместе с Минздравом и Минфином, а также главными внештатными онкологами Минздрава поручено проанализировать данные о дефиците специалистов, в том числе по онкологическому профилю, представить предложения по увеличению подготовки специалистов целевым способом для нужд системы здравоохранения и закрепления их в регионах.
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россия, общество, медицина, здравоохранение, татьяна голикова, здоровье - общество, врачи
14:32 08.11.2021 (обновлено: 14:59 08.11.2021)
Голикова поручила регионам проанализировать дефицит медиков
Голикова поручила регионам оценить эффективность программ по привлечению медиков