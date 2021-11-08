https://ria.ru/20211108/vrachi-1758063973.html

Голикова поручила регионам проанализировать дефицит медиков

Голикова поручила регионам проанализировать дефицит медиков - РИА Новости, 08.11.2021

Голикова поручила регионам проанализировать дефицит медиков

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам проанализировать дефицит медиков и оценить эффективность программ по их привлечению, следует из протокола... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:32

2021-11-08T14:32

2021-11-08T14:59

россия

общество

медицина

здравоохранение

татьяна голикова

здоровье - общество

врачи

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила регионам проанализировать дефицит медиков и оценить эффективность программ по их привлечению, следует из протокола заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере."Высшим органам исполнительной власти субъектов РФ: проанализировать дефицит медицинских кадров в субъекте РФ, а также наличие в регионе специальных программ и мер поддержки, направленных на привлечение и закрепление медицинских работников в субъекте РФ, с оценкой эффективности их реализации, проведенной с привлечением профильных кафедр образовательных организаций, подведомственных Минздраву России, курирующих регион в рамках программы "ВУЗ-регион", - говорится в сообщении.Согласно документу, Минобрнауки вместе с Минздравом и Минфином, а также главными внештатными онкологами Минздрава поручено проанализировать данные о дефиците специалистов, в том числе по онкологическому профилю, представить предложения по увеличению подготовки специалистов целевым способом для нужд системы здравоохранения и закрепления их в регионах.

https://ria.ru/20211108/vykhodnye-1758047111.html

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россия, общество, медицина, здравоохранение, татьяна голикова, здоровье - общество, врачи