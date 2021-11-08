https://ria.ru/20211108/vertolet-1758060383.html
Россия примет участие в проекте китайского тяжелого вертолета
Россия примет участие в проекте китайского тяжелого вертолета - РИА Новости, 08.11.2021
Россия примет участие в проекте китайского тяжелого вертолета
Россия подписала с КНР контракт на участие в создании китайского тяжелого вертолета, сообщил в понедельник гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:14
2021-11-08T14:14
2021-11-08T14:14
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Россия подписала с КНР контракт на участие в создании китайского тяжелого вертолета, сообщил в понедельник гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский."В 2016 году в ходе вашего визита в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 года шли интенсивные переговоры, и 25 июня текущего года мы подписали контракт", - сказал Богинский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Он уточнил, что российская сторона будет разрабатывать трансмиссию, рулевой винт и противообледенительную систему. Проект, по словам гендиректора "Вертолетов России", рассчитан примерно на 13 лет.
https://ria.ru/20210902/kitay-1748292708.html
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в мире, технологии, китай, владимир путин, вертолеты россии, андрей богинский, россия
Россия примет участие в проекте китайского тяжелого вертолета
Россия подписала контракт с Китаем на участие в создании тяжелого вертолета