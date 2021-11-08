https://ria.ru/20211108/venesuela-1758073637.html
Глава МИД Венесуэлы назвал правительство Мадуро единственно законным
Глава МИД Венесуэлы назвал правительство Мадуро единственно законным - РИА Новости, 08.11.2021
Глава МИД Венесуэлы назвал правительство Мадуро единственно законным
Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия подтвердил на переговорах в Москве, что правительство Николаса Мадуро - единственно законное. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:16
2021-11-08T15:16
2021-11-08T15:16
в мире
николас мадуро
мид венесуэлы
хорхе родригес
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия подтвердил на переговорах в Москве, что правительство Николаса Мадуро - единственно законное."Мы смогли достичь (с оппозицией - ред.) целого ряда соглашений очень большого значения, в частности, соглашение, согласно которому единственным законным правительством Венесуэлы является действующее правительство, ...правительство Николаса Мадуро", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.По его словам, документ был подписан оппозицией в Венесуэле.Переговоры оппозиции и правительства Венесуэлы возобновились в середине августа при посредничестве Мексики и Норвегии. Уже прошли три встречи. На последней (в конце сентября) были достигнуты соглашения о гарантиях для политических сил на ноябрьских выборах и участии международных наблюдателей.В середине сентября правительство Венесуэлы решило формально включить дипломата Алекса Сааба в состав переговорной делегации на встречах с оппозицией в Мехико. К тому моменту он более года находился в тюрьме Кабо-Верде, где его задержали по запросу из США. Его экстрадировали в Соединенные Штаты, где он должен предстать перед судом Флориды по обвинению в коррупционных преступлениях. При этом суд США снял с венесуэльского дипломата наиболее тяжкие обвинения в отмывании 350 миллионов долларов по просьбе обвинения, оставив единственный пункт обвинения - в сговоре с целью отмывания средств.Весь процесс в правительстве Венесуэлы назвали похищением.В середине октября глава переговорной делегации от властей Венесуэлы, спикер национальной ассамблеи Хорхе Родригес заявил, что правительство страны останавливает участие в диалоге с оппозицией, который сейчас проходит в Мехико, из-за экстрадиции Сааба.
https://ria.ru/20211108/lavrov-1758059012.html
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в мире, николас мадуро, мид венесуэлы, хорхе родригес, россия
Глава МИД Венесуэлы назвал правительство Мадуро единственно законным
Глава МИД Венесуэлы подтвердил, что правительство Мадуро - единственно законное