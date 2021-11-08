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В СК проверят информацию о проживании детей с отцом-наркоманом на Урале
В СК проверят информацию о проживании детей с отцом-наркоманом на Урале - РИА Новости, 08.11.2021
В СК проверят информацию о проживании детей с отцом-наркоманом на Урале
СК выяснит, действительно трое детей в городе Нижний Тагил Свердловской области живут с отцом, употребляющим наркотики, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T20:37
2021-11-08T20:37
происшествия
нижний тагил
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. СК выяснит, действительно трое детей в городе Нижний Тагил Свердловской области живут с отцом, употребляющим наркотики, сообщает СУСК по региону.Следствие намерено тщательно проверить все прозвучавшие в телевизионной передаче доводы, а также не допустить возможного нарушения прав детей, уточняет СУСК.
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нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
20:37 08.11.2021
 
В СК проверят информацию о проживании детей с отцом-наркоманом на Урале

В СК проверят информацию о проживании троих детей с отцом-наркоманом в Нижнем Тагиле

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМашина следственного комитета
Машина следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. СК выяснит, действительно трое детей в городе Нижний Тагил Свердловской области живут с отцом, употребляющим наркотики, сообщает СУСК по региону.
"В Свердловской области следствием СК России организовано проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ. 8 ноября 2021 года в эфире одного из федеральных телеканалов был опубликован выпуск программы о многодетной семье из города Нижнего Тагила, в которой трое несовершеннолетних детей воспитываются одним отцом. Супруга мужчины и мать указанных детей ранее скончалась. В ходе программы прозвучали доводы близких родственников умершей о том, что к смерти женщины якобы причастен ее муж, а также о том, что трое несовершеннолетних детей не должны проживать с этим мужчиной, поскольку он имеет склонность к потреблению наркотических средств", - говорится в сообщении.
Следствие намерено тщательно проверить все прозвучавшие в телевизионной передаче доводы, а также не допустить возможного нарушения прав детей, уточняет СУСК.
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ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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