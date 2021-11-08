В СК проверят информацию о проживании детей с отцом-наркоманом на Урале
В СК проверят информацию о проживании троих детей с отцом-наркоманом в Нижнем Тагиле
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. СК выяснит, действительно трое детей в городе Нижний Тагил Свердловской области живут с отцом, употребляющим наркотики, сообщает СУСК по региону.
"В Свердловской области следствием СК России организовано проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ. 8 ноября 2021 года в эфире одного из федеральных телеканалов был опубликован выпуск программы о многодетной семье из города Нижнего Тагила, в которой трое несовершеннолетних детей воспитываются одним отцом. Супруга мужчины и мать указанных детей ранее скончалась. В ходе программы прозвучали доводы близких родственников умершей о том, что к смерти женщины якобы причастен ее муж, а также о том, что трое несовершеннолетних детей не должны проживать с этим мужчиной, поскольку он имеет склонность к потреблению наркотических средств", - говорится в сообщении.
Следствие намерено тщательно проверить все прозвучавшие в телевизионной передаче доводы, а также не допустить возможного нарушения прав детей, уточняет СУСК.