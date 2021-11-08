https://ria.ru/20211108/universitet-1758095178.html

УрФУ имени Ельцина прекратил сотрудничество с Oxford Russia Fund*

УрФУ имени Ельцина прекратил сотрудничество с Oxford Russia Fund* - РИА Новости, 08.11.2021

УрФУ имени Ельцина прекратил сотрудничество с Oxford Russia Fund*

Уральский федеральный университет (УрФУ) прекратил сотрудничество с Оксфордским российским фондом* (признан в РФ нежелательной организацией), заявили РИА... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:58

2021-11-08T16:58

2021-11-08T17:02

общество

екатеринбург

великобритания

уральский федеральный университет

уральский государственный технический университет

никита михалков

виктор кокшаров

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Уральский федеральный университет (УрФУ) прекратил сотрудничество с Оксфордским российским фондом* (признан в РФ нежелательной организацией), заявили РИА Новости в пресс-службе вуза.Ранее кинорежиссер Никита Михалков в своей программе "Бесогон ТВ" сообщил, что УрФУ получил грант в 193 тысячи долларов от Oxford Russia Fund, который финансируется Михаилом Ходорковским. Кроме того, Михалков заявил, что ректор УрФУ Виктор Кокшаров был стипендиатом британского фонда Джона Смита. Режиссер утверждает, что получатели стипендий этого фонда могут выполнять в России задания Великобритании. Запись программы опубликована на YouTube."В настоящее время УрФУ с Российским оксфордским фондом* не сотрудничает", - сказали в вузе.Уральский федеральный университет имени первого президента РФ Б.Н. Ельцина - ведущий научно-образовательный центр Урала и один из крупнейших высших учебных заведений Российской Федерации. Создан в 2010 году в Екатеринбурге на базе Уральского государственного технического университета и Уральского государственного университета имени А.М. Горького.*Организация признана в России нежелательной

https://na.ria.ru/20211108/urfu-1758046722.html

екатеринбург

великобритания

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, екатеринбург, великобритания, уральский федеральный университет, уральский государственный технический университет, никита михалков, виктор кокшаров, россия