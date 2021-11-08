https://ria.ru/20211108/ukraina-1758144360.html

МИД Украины с помощью США пошлет "четкий сигнал" России

МИД Украины с помощью США пошлет "четкий сигнал" России - РИА Новости, 08.11.2021

МИД Украины с помощью США пошлет "четкий сигнал" России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон на этой неделе пошлют Москве "четкий сигнал", что у Украины есть союзники, которые... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T23:46

2021-11-08T23:46

2021-11-08T23:46

в мире

киев

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КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон на этой неделе пошлют Москве "четкий сигнал", что у Украины есть союзники, которые заставят российские власти заплатить высокую цену в случае "расширения агрессии".Ранее министр отмечал, что Украина и США 10 ноября в Вашингтоне проведут заседание комиссии стратегического партнерства, в ходе которой будет подписана новая хартия стратегического партнерства."Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине. И при этих условиях чрезвычайно важным является четкий сигнал, который мы на этой неделе отправим Москве: Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России. У нас есть мощные союзники и партнеры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина".Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали в последние недели, после того как РФ завершила совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021". Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. В материале было написано, что снимки показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявил, что активности российских войск возле украинских границ не наблюдается.В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20211108/donbass-1757991480.html

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в мире, киев, дмитрий песков, министерство обороны украины, нато, дмитрий кулеба, россия