МИД Украины с помощью США пошлет "четкий сигнал" России
МИД Украины обещает "четкий сигнал" России о высокой цене в случае "агрессии"
КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон на этой неделе пошлют Москве "четкий сигнал", что у Украины есть союзники, которые заставят российские власти заплатить высокую цену в случае "расширения агрессии".
Ранее министр отмечал, что Украина и США 10 ноября в Вашингтоне проведут заседание комиссии стратегического партнерства, в ходе которой будет подписана новая хартия стратегического партнерства.
"Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине. И при этих условиях чрезвычайно важным является четкий сигнал, который мы на этой неделе отправим Москве: Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России. У нас есть мощные союзники и партнеры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену", - сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина".
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали в последние недели, после того как РФ завершила совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021". Издание Politico 2 ноября опубликовало "спутниковые снимки", которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной. В материале было написано, что снимки показывают скопление бронетанковых частей, артиллерии и пехоты в районе Ельни в Смоленской области, которая граничит с Белоруссией.
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Минобороны Украины впоследствии заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявил, что активности российских войск возле украинских границ не наблюдается.
В МИД РФ опровергли сообщения ряда западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.