22:29 08.11.2021 (обновлено: 23:01 08.11.2021)
Климкин предложил взыскать у Германии "компенсацию за Северный поток — 2"
Экс-глава МИД Украины Климкин: Германия должна заплатить за "Северный поток — 2"
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Германия обязана заплатить Киеву за запуск трубопровода "Северный поток — 2", помогая развитию зеленой энергетики.
"Их надо взять за ворот и сказать: "Немцы, а теперь приходите — это теперь ваша ответственность — и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой", — объяснил экс-министр в интервью украинскому политологу Юрию Романенко.
По словам, политика "каждый должен платить по счетам", поэтому лучшее, что может сделать Украина, — "грохнуть немцев" за газопровод.
Строительство комплекса "чистой" энергетики Климкин предложил организовать в рамках "общего украино-германского менеджмента", где Киев "вкладывает деньги", а Берлин "контролирует, чтобы все не разворовали".
Украина выступает против "Северного потока — 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. При этом глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока — 2" делает Украину более уязвимой для "российского вторжения". Россия же неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об агрессии используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
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