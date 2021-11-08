https://ria.ru/20211108/ukraina-1758039829.html
Глава президентской партии Украины "Слуга народа" сложил полномочия
Глава президентской партии Украины "Слуга народа" сложил полномочия - РИА Новости, 08.11.2021
Глава президентской партии Украины "Слуга народа" сложил полномочия
Первый вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы пропрезидентской партии "Слуга народа", сообщила в понедельник РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:43
2021-11-08T12:43
2021-11-08T17:10
в мире
верховная рада украины
telegram (приложение)
александр корниенко
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КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Первый вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко принял решение сложить полномочия главы пропрезидентской партии "Слуга народа", сообщила в понедельник пресс-секретарь парламентской фракции Юлия Палийчук.Корниенко в октябре был избран в руководство Верховной рады. Ранее он заявлял, что продолжит руководить политической силой и после избрания на должность первого вице-спикера, это не запрещено законом."Александр Корниенко принял решение сложить полномочия председателя политической партии "Слуга народа". Это связано с его желанием глубже сосредоточиться над реформой работы парламента в должности первого вице-спикера. В ноябре состоится съезд партии, на котором пройдет ротация руководства", — написала Палийчук в Telegram-канале.
https://ria.ru/20211102/ukraina-1757401417.html
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в мире, верховная рада украины, telegram (приложение), александр корниенко
12:43 08.11.2021 (обновлено: 17:10 08.11.2021)
Глава президентской партии Украины "Слуга народа" сложил полномочия
Первый вице-спикер Рады Корниенко сложил полномочия главы партии "Слуга народа"