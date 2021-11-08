Прокурор рассказал, за что задержали Пола Уилана
Прокурор Лукоянов: Пол Уилан пытался получить сведения об учащихся учебного заведения ФСБ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Осужденный за шпионаж гражданин США Пол Уилан пытался получить сведения об обучающихся в учебном заведении ФСБ России, но был задержан, заявил прокурор Сергей Лукоянов на заседании суда в Нижнем Новгороде.
"Пол Уилан пытался получить сведения об абитуриентах, обучающихся в учебном заведении ФСБ, но был задержан", - сказал прокурор, не уточнив названия и места дислокации учебного заведения.
Позже прокурор уточнил, что имел в виду обучающихся.
Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде в понедельник рассматривает жалобу защиты Уилана на отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о передаче осужденного за шпионаж Пола Уилана в США. Ранее Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство защиты Уилана о его выдворении в США и направил в Минюст запрос, в котором просит узнать, готовы ли США принять Уилана и будет ли он там отбывать наказание, назначенное российским судом. Адвокаты Уилана считают, что Верховный суд Мордовии уклонился от отправления правосудия.
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