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Прокурор рассказал, за что задержали Пола Уилана
Прокурор рассказал, за что задержали Пола Уилана - РИА Новости, 08.11.2021
Прокурор рассказал, за что задержали Пола Уилана
Осужденный за шпионаж гражданин США Пол Уилан пытался получить сведения об обучающихся в учебном заведении ФСБ России, но был задержан, заявил прокурор Сергей... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:52
2021-11-08T10:52
происшествия
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
пол уилан
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Осужденный за шпионаж гражданин США Пол Уилан пытался получить сведения об обучающихся в учебном заведении ФСБ России, но был задержан, заявил прокурор Сергей Лукоянов на заседании суда в Нижнем Новгороде.Позже прокурор уточнил, что имел в виду обучающихся.Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде в понедельник рассматривает жалобу защиты Уилана на отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о передаче осужденного за шпионаж Пола Уилана в США. Ранее Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство защиты Уилана о его выдворении в США и направил в Минюст запрос, в котором просит узнать, готовы ли США принять Уилана и будет ли он там отбывать наказание, назначенное российским судом. Адвокаты Уилана считают, что Верховный суд Мордовии уклонился от отправления правосудия.
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происшествия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пол уилан, россия
10:52 08.11.2021
 
Прокурор рассказал, за что задержали Пола Уилана

Прокурор Лукоянов: Пол Уилан пытался получить сведения об учащихся учебного заведения ФСБ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Осужденный за шпионаж гражданин США Пол Уилан пытался получить сведения об обучающихся в учебном заведении ФСБ России, но был задержан, заявил прокурор Сергей Лукоянов на заседании суда в Нижнем Новгороде.
"Пол Уилан пытался получить сведения об абитуриентах, обучающихся в учебном заведении ФСБ, но был задержан", - сказал прокурор, не уточнив названия и места дислокации учебного заведения.
Позже прокурор уточнил, что имел в виду обучающихся.
Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде в понедельник рассматривает жалобу защиты Уилана на отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о передаче осужденного за шпионаж Пола Уилана в США. Ранее Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство защиты Уилана о его выдворении в США и направил в Минюст запрос, в котором просит узнать, готовы ли США принять Уилана и будет ли он там отбывать наказание, назначенное российским судом. Адвокаты Уилана считают, что Верховный суд Мордовии уклонился от отправления правосудия.
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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ПроисшествияСШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Пол УиланРоссия
 
 
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