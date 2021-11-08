https://ria.ru/20211108/uilan-1758015002.html

Прокурор рассказал, за что задержали Пола Уилана

Прокурор рассказал, за что задержали Пола Уилана - РИА Новости, 08.11.2021

Прокурор рассказал, за что задержали Пола Уилана

Осужденный за шпионаж гражданин США Пол Уилан пытался получить сведения об обучающихся в учебном заведении ФСБ России, но был задержан, заявил прокурор Сергей... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:52

2021-11-08T10:52

2021-11-08T10:52

происшествия

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

пол уилан

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Осужденный за шпионаж гражданин США Пол Уилан пытался получить сведения об обучающихся в учебном заведении ФСБ России, но был задержан, заявил прокурор Сергей Лукоянов на заседании суда в Нижнем Новгороде.Позже прокурор уточнил, что имел в виду обучающихся.Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде в понедельник рассматривает жалобу защиты Уилана на отказ Верховного суда Мордовии рассматривать вопрос о передаче осужденного за шпионаж Пола Уилана в США. Ранее Верховный суд Мордовии оставил без рассмотрения ходатайство защиты Уилана о его выдворении в США и направил в Минюст запрос, в котором просит узнать, готовы ли США принять Уилана и будет ли он там отбывать наказание, назначенное российским судом. Адвокаты Уилана считают, что Верховный суд Мордовии уклонился от отправления правосудия.

https://ria.ru/20210820/uilan-1746560247.html

сша

россия

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происшествия, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), пол уилан, россия