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Осужденный в России за шпионаж Уилан провел две недели в карцере
Осужденный в России за шпионаж Уилан провел две недели в карцере - РИА Новости, 08.11.2021
Осужденный в России за шпионаж Уилан провел две недели в карцере
Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан провел около двух недель в карцере, рассказал его адвокат Владимир Жеребенков, связав это с тем, что его... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T10:43
2021-11-08T10:52
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир жеребенков
пол уилан
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан провел около двух недель в карцере, рассказал его адвокат Владимир Жеребенков, связав это с тем, что его подзащитный плохо знает русский язык и неправильно выразился.Апелляционный суд в Нижнем Новгороде в понедельник проведет заседание по жалобе Уилана на отказ Верховного суда Мордовии рассмотреть ходатайство о его выдворении в США."В карцере побыл. Что-то не понравилось, кому-то высказал. Соответственно, отправили", - сказал Жеребенков журналистам перед началом заседания, отвечая на вопрос, как дела у его подзащитного. При этом адвокат отметил, что проблема заключается в том, что его Уилан плохо знает русский язык. "Соответственно, его плохо понимают, он плохо понимает. Английский, к сожалению, сотрудники ФСИН не учат у нас", - добавил Жеребенков.Он уточнил, что инцидент произошел примерно полтора месяца назад: с Уиланом у него не было связи, потом заключенный позвонил сам и рассказал, что вышел из карцера. "Суток 15", - сказал Жеребенков, отвечая на вопрос, сколько времени Уилан провел в карцере. Адвокат также рассказал, что у Уилана все нормально, он "настроен позитивно".Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По данным спецслужбы, Уилана задержали во время шпионской акции. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что Уилан был задержан из-за флеш-карты, которую ему передал товарищ. По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир жеребенков, пол уилан, россия
10:43 08.11.2021 (обновлено: 10:52 08.11.2021)
 
Осужденный в России за шпионаж Уилан провел две недели в карцере

Адвокат: осужденный за шпионаж Уилан попал в карцер из-за плохого знания русского языка

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Московском городском суде
Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гражданин США Пол Уилан в Московском городском суде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан провел около двух недель в карцере, рассказал его адвокат Владимир Жеребенков, связав это с тем, что его подзащитный плохо знает русский язык и неправильно выразился.
Апелляционный суд в Нижнем Новгороде в понедельник проведет заседание по жалобе Уилана на отказ Верховного суда Мордовии рассмотреть ходатайство о его выдворении в США.
"В карцере побыл. Что-то не понравилось, кому-то высказал. Соответственно, отправили", - сказал Жеребенков журналистам перед началом заседания, отвечая на вопрос, как дела у его подзащитного. При этом адвокат отметил, что проблема заключается в том, что его Уилан плохо знает русский язык. "Соответственно, его плохо понимают, он плохо понимает. Английский, к сожалению, сотрудники ФСИН не учат у нас", - добавил Жеребенков.
Он уточнил, что инцидент произошел примерно полтора месяца назад: с Уиланом у него не было связи, потом заключенный позвонил сам и рассказал, что вышел из карцера. "Суток 15", - сказал Жеребенков, отвечая на вопрос, сколько времени Уилан провел в карцере. Адвокат также рассказал, что у Уилана все нормально, он "настроен позитивно".
Гражданин США Пол Уилан во время оглашения приговора в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По данным спецслужбы, Уилана задержали во время шпионской акции. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что Уилан был задержан из-за флеш-карты, которую ему передал товарищ. По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
 
СШАФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Владимир ЖеребенковПол УиланРоссия
 
 
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