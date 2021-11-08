https://ria.ru/20211108/uilan-1758012959.html

Осужденный в России за шпионаж Уилан провел две недели в карцере

Осужденный в России за шпионаж Уилан провел две недели в карцере - РИА Новости, 08.11.2021

Осужденный в России за шпионаж Уилан провел две недели в карцере

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан провел около двух недель в карцере, рассказал его адвокат Владимир Жеребенков, связав это с тем, что его... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T10:43

2021-11-08T10:43

2021-11-08T10:52

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

владимир жеребенков

пол уилан

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан провел около двух недель в карцере, рассказал его адвокат Владимир Жеребенков, связав это с тем, что его подзащитный плохо знает русский язык и неправильно выразился.Апелляционный суд в Нижнем Новгороде в понедельник проведет заседание по жалобе Уилана на отказ Верховного суда Мордовии рассмотреть ходатайство о его выдворении в США."В карцере побыл. Что-то не понравилось, кому-то высказал. Соответственно, отправили", - сказал Жеребенков журналистам перед началом заседания, отвечая на вопрос, как дела у его подзащитного. При этом адвокат отметил, что проблема заключается в том, что его Уилан плохо знает русский язык. "Соответственно, его плохо понимают, он плохо понимает. Английский, к сожалению, сотрудники ФСИН не учат у нас", - добавил Жеребенков.Он уточнил, что инцидент произошел примерно полтора месяца назад: с Уиланом у него не было связи, потом заключенный позвонил сам и рассказал, что вышел из карцера. "Суток 15", - сказал Жеребенков, отвечая на вопрос, сколько времени Уилан провел в карцере. Адвокат также рассказал, что у Уилана все нормально, он "настроен позитивно".Пол Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения по обвинению в шпионаже. О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По данным спецслужбы, Уилана задержали во время шпионской акции. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что Уилан был задержан из-за флеш-карты, которую ему передал товарищ. По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".

https://ria.ru/20211014/uilan-1754613311.html

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сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир жеребенков, пол уилан, россия