Россия провела учения в Черном море
Корабли ЧФ во взаимодействии с противолодочным вертолетом провели учения в Черном море
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкМалый противолодочный корабль "Касимов", малый противолодочный корабль "Ейск", фрегат "Адмирал Макаров" и подводная лодка "Ростов-на-Дону"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Малые противолодочные корабли Черноморского флота во взаимодействии с противолодочным вертолетом провели учения по поиску подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Учения прошли на фоне захода в акваторию Черного моря вооруженного крылатыми ракетами эсминца США "Портер" и штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за их действиями.
"Экипажи малых противолодочных кораблей "Ейск" и "Касимов" Черноморского флота в составе корабельной поисковой ударной группы отработали поиск и обнаружение подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолета Ка-27М", - говорится в сообщении.
В ходе учений экипажи отработали поиск и слежение за подводной лодкой, а также атаку подводной цели, применив торпедное и реактивное бомбовое вооружение.
Кроме того, по данным флота, экипажи кораблей выполнили задачи противовоздушной обороны на переходе морем с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели. Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки.
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