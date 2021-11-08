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Россия провела учения в Черном море
Россия провела учения в Черном море - РИА Новости, 08.11.2021
Россия провела учения в Черном море
Малые противолодочные корабли Черноморского флота во взаимодействии с противолодочным вертолетом провели учения по поиску подводной лодки условного противника,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:31
2021-11-08T13:31
безопасность
сша
ка-27
военно-морские силы сша
черное море
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Малые противолодочные корабли Черноморского флота во взаимодействии с противолодочным вертолетом провели учения по поиску подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота.Учения прошли на фоне захода в акваторию Черного моря вооруженного крылатыми ракетами эсминца США "Портер" и штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за их действиями."Экипажи малых противолодочных кораблей "Ейск" и "Касимов" Черноморского флота в составе корабельной поисковой ударной группы отработали поиск и обнаружение подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолета Ка-27М", - говорится в сообщении.В ходе учений экипажи отработали поиск и слежение за подводной лодкой, а также атаку подводной цели, применив торпедное и реактивное бомбовое вооружение.Кроме того, по данным флота, экипажи кораблей выполнили задачи противовоздушной обороны на переходе морем с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели. Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки.
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безопасность, сша, ка-27, военно-морские силы сша, черное море, россия
13:31 08.11.2021
 
Россия провела учения в Черном море

Корабли ЧФ во взаимодействии с противолодочным вертолетом провели учения в Черном море

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкМалый противолодочный корабль "Касимов", малый противолодочный корабль "Ейск", фрегат "Адмирал Макаров" и подводная лодка "Ростов-на-Дону"
Малый противолодочный корабль Касимов, малый противолодочный корабль Ейск, фрегат Адмирал Макаров и подводная лодка Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Василий Батанов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Малые противолодочные корабли Черноморского флота во взаимодействии с противолодочным вертолетом провели учения по поиску подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
Учения прошли на фоне захода в акваторию Черного моря вооруженного крылатыми ракетами эсминца США "Портер" и штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за их действиями.
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"Экипажи малых противолодочных кораблей "Ейск" и "Касимов" Черноморского флота в составе корабельной поисковой ударной группы отработали поиск и обнаружение подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолета Ка-27М", - говорится в сообщении.
В ходе учений экипажи отработали поиск и слежение за подводной лодкой, а также атаку подводной цели, применив торпедное и реактивное бомбовое вооружение.
Кроме того, по данным флота, экипажи кораблей выполнили задачи противовоздушной обороны на переходе морем с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели. Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки.
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