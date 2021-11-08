https://ria.ru/20211108/ucheniya-1758050736.html

Россия провела учения в Черном море

Россия провела учения в Черном море - РИА Новости, 08.11.2021

Россия провела учения в Черном море

Малые противолодочные корабли Черноморского флота во взаимодействии с противолодочным вертолетом провели учения по поиску подводной лодки условного противника,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T13:31

2021-11-08T13:31

2021-11-08T13:31

безопасность

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ка-27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Малые противолодочные корабли Черноморского флота во взаимодействии с противолодочным вертолетом провели учения по поиску подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота.Учения прошли на фоне захода в акваторию Черного моря вооруженного крылатыми ракетами эсминца США "Портер" и штабного корабля "Маунт Уитни" ВМС США. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за их действиями."Экипажи малых противолодочных кораблей "Ейск" и "Касимов" Черноморского флота в составе корабельной поисковой ударной группы отработали поиск и обнаружение подводной лодки условного противника во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолета Ка-27М", - говорится в сообщении.В ходе учений экипажи отработали поиск и слежение за подводной лодкой, а также атаку подводной цели, применив торпедное и реактивное бомбовое вооружение.Кроме того, по данным флота, экипажи кораблей выполнили задачи противовоздушной обороны на переходе морем с выполнением зенитных ракетных и артиллерийских стрельб по воздушной цели. Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки.

https://ria.ru/20211108/odkb-1758032191.html

https://ria.ru/20211027/ucheniya-1756410614.html

сша

черное море

россия

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безопасность, сша, ка-27, военно-морские силы сша, черное море, россия