https://ria.ru/20211108/ubiystvo-1758062255.html

Житель Перми объяснил убийство беременной жены и тестя ревностью

Житель Перми объяснил убийство беременной жены и тестя ревностью - РИА Новости, 08.11.2021

Житель Перми объяснил убийство беременной жены и тестя ревностью

Обвиняемый по делу о расправе в Перми над беременной женой и ее отцом заявил, что совершил преступление после того, как застал жену обнажённой с другим... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:23

2021-11-08T14:23

2021-11-08T15:42

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ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Обвиняемый по делу о расправе в Перми над беременной женой и ее отцом заявил, что совершил преступление после того, как застал жену обнажённой с другим мужчиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.По данным следствия, 3 февраля в микрорайоне Заостровка в Перми между обвиняемым Шохназаром Шосафаровым и его беременной супругой произошла ссора, во время которой он нанес ей несколько ударов ножом, а потом обезглавил. После этого мужчина встретил на улице тестя, которого ударил ножом более 60 раз. Мужчина от полученных ран скончался на месте. СК РФ было возбуждено уголовное дело по статье 105 части 2 пунктов "а", "г", "д" УК РФ "Убийство".Разбирательство в суде началось 28 октября, тогда Шосафаров отказался давать показания, сославшись на статью 51 Конституции РФ. На втором заседании 8 ноября он сразу стал просить у суда слова, заявив, что хочет дать показания немедленно и "рассказать всю правду"."Когда я вернулся домой (3 февраля), то увидел жену и какого-то мужчину, они были голые, без одежды. Я выгнал мужчину, жена в это время оделась. Вернувшись, взял нож (из кухни) и ударил ее (в область сердца), не помню сколько раз", - рассказал обвиняемый.Он добавил, что уже мертвой супруге на эмоциях "отнял" голову. Дети находились в этот момент в другой комнате. После инцидента он отвёл детей к родственникам и между домами неожиданно встретился с тестем."Мы поздоровались, и ударил его ножом, даже не знаю почему. Он побежал, я догнал его. И еще ударил. Не верю, что ударил его 60 раз... Не соображал, что делаю. Это случайность. Не мог остановиться", - пояснил Шосафаров.Во время допроса он также рассказал, что познакомился с будущей женой в магазине и сразу влюбился. После этого он обратился к отцу девушки за разрешением заключить брак с его дочерью. Мужчина одобрил союз, тогда Шосафаров якобы заплатил родителям 160 тысяч рублей, и в 2018 году молодые поженились. По словам обвиняемого, он много работал и полностью обеспечивал семью. При даче показаний он неоднократно подчеркивал, что с женой они жили хорошо. У пары родились двое детей, жена забеременела третьим. Однако, по словам Шосафарова, у плода была выявлена "патология", поэтому он дал жене 15 тысяч на аборт. При этом сразу после задержания на допросе он озвучивал иную версию случившегося, в основе которой лежал конфликт из-за желания жены развестись, забрать детей и сделать аборт. Фигурант полностью признавал вину в преступлении и раскаивался.

https://ria.ru/20210922/peterburg-1751323300.html

https://ria.ru/20210906/tatarstan-1748905573.html

https://ria.ru/20210820/revnost-1746480037.html

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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), россия