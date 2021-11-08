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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211108/turtsiya-1758086217.html
В Турции рассказали о важном отличии российских и европейских туристов
В Турции рассказали о важном отличии российских и европейских туристов - РИА Новости, 08.11.2021
В Турции рассказали о важном отличии российских и европейских туристов
Сотрудники отелей рассказали об отличиях российских и немецких туристов, сообщает Turkiye Turizm. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T19:11
2021-11-08T19:11
туризм
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новости - туризм
анталья (провинция)
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сотрудники отелей рассказали об отличиях российских и немецких туристов, сообщает Turkiye Turizm.В Анталье — главной турецкой туристической провинции — в индустрии гостеприимства заняты около 350 тысяч сотрудников. На местные курорты приезжает две трети посещающих страну иностранцев.По словам президента платформы содействия и солидарности сотрудников туризма Антальи Эмине Гюльшах, в этом году даже отмена части ковидных ограничений не позволила сотрудникам отрасли как следует заработать.Эксперт пояснила, что многие немецкие путешественники не приехали в Турцию. А именно они оставляют больше всего чаевых горничным, официантам, посыльным, портье, поварам. Также не приехали щедрые швейцарцы и скандинавы. Большая часть отдыхающих на курортах были из России. А они если и благодарят персонал, то небольшими суммами — максимум один доллар в день.В итоге сотрудники турецких гостиниц и экскурсионных бюро уедут на зиму по домам без привычных сумм.Туристический сезон в Анталье закрывается 22 ноября. В холодное время года планируют принимать гостей лишь десть процентов отелей.
https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html
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турция, новости - туризм, анталья (провинция), туристы, туризм, отели, гостиницы, коронавирус covid-19
19:11 08.11.2021
 
В Турции рассказали о важном отличии российских и европейских туристов

Турецкие отельеры рассказали, что российские туристы оставляют чаевых меньше, чем немецкие

© РИА Новости / Елена Загородняя В ресторане отеля города Бодрум в Турции
В ресторане отеля города Бодрум в Турции - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Елена Загородняя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сотрудники отелей рассказали об отличиях российских и немецких туристов, сообщает Turkiye Turizm.
В Анталье — главной турецкой туристической провинции — в индустрии гостеприимства заняты около 350 тысяч сотрудников. На местные курорты приезжает две трети посещающих страну иностранцев.
По словам президента платформы содействия и солидарности сотрудников туризма Антальи Эмине Гюльшах, в этом году даже отмена части ковидных ограничений не позволила сотрудникам отрасли как следует заработать.
Эксперт пояснила, что многие немецкие путешественники не приехали в Турцию. А именно они оставляют больше всего чаевых горничным, официантам, посыльным, портье, поварам. Также не приехали щедрые швейцарцы и скандинавы. Большая часть отдыхающих на курортах были из России. А они если и благодарят персонал, то небольшими суммами — максимум один доллар в день.
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В итоге сотрудники турецких гостиниц и экскурсионных бюро уедут на зиму по домам без привычных сумм.
Туристический сезон в Анталье закрывается 22 ноября. В холодное время года планируют принимать гостей лишь десть процентов отелей.
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