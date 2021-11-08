https://ria.ru/20211108/turtsiya-1758086217.html

В Турции рассказали о важном отличии российских и европейских туристов

В Турции рассказали о важном отличии российских и европейских туристов - РИА Новости, 08.11.2021

В Турции рассказали о важном отличии российских и европейских туристов

Сотрудники отелей рассказали об отличиях российских и немецких туристов, сообщает Turkiye Turizm. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:11

2021-11-08T19:11

2021-11-08T19:11

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Сотрудники отелей рассказали об отличиях российских и немецких туристов, сообщает Turkiye Turizm.В Анталье — главной турецкой туристической провинции — в индустрии гостеприимства заняты около 350 тысяч сотрудников. На местные курорты приезжает две трети посещающих страну иностранцев.По словам президента платформы содействия и солидарности сотрудников туризма Антальи Эмине Гюльшах, в этом году даже отмена части ковидных ограничений не позволила сотрудникам отрасли как следует заработать.Эксперт пояснила, что многие немецкие путешественники не приехали в Турцию. А именно они оставляют больше всего чаевых горничным, официантам, посыльным, портье, поварам. Также не приехали щедрые швейцарцы и скандинавы. Большая часть отдыхающих на курортах были из России. А они если и благодарят персонал, то небольшими суммами — максимум один доллар в день.В итоге сотрудники турецких гостиниц и экскурсионных бюро уедут на зиму по домам без привычных сумм.Туристический сезон в Анталье закрывается 22 ноября. В холодное время года планируют принимать гостей лишь десть процентов отелей.

https://ria.ru/20211108/ponkratov-1757394151.html

https://ria.ru/20210907/alanya-1748600364.html

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