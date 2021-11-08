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В Саратовской области умер подросток, сестру которого убило током на вагоне
В Саратовской области умер подросток, сестру которого убило током на вагоне - РИА Новости, 08.11.2021
В Саратовской области умер подросток, сестру которого убило током на вагоне
Мальчик, который вместе с сестрой забрался на грузовой вагон и получил удар током в Аркадакском районе Саратовской области, скончался в больнице, сообщили РИА... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:01
2021-11-08T14:14
происшествия
аркадакский район
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Мальчик, который вместе с сестрой забрался на грузовой вагон и получил удар током в Аркадакском районе Саратовской области, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.Ранее областное управление СК РФ сообщило, что днем в воскресенье на железнодорожной станции Летяжевка 11-летняя девочка и ее 13-летний брат забрались на вагон товарного поезда, стоявший на железнодорожных путях, где коснулись электропроводов и получили удар током. Девочка скончалась на месте, а мальчик был госпитализирован. По данным транспортной прокуратуры, первым до провода дотронулся мальчик, а девочка пыталась его оттолкнуть, но погибла. Возбуждено уголовное дело."К сожалению, мальчик скончался", - сказали в пресс-службе.
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аркадакский район
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происшествия, аркадакский район, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:01 08.11.2021 (обновлено: 14:14 08.11.2021)
 
В Саратовской области умер подросток, сестру которого убило током на вагоне

В Саратовской области умер мальчик, которого вместе с сестрой ударило током на вагоне

© Фото : СУ СК по Саратовской областиТоварный вагон, на которые залезли девочка и мальчик в Аркадакском районе Саратовской области
Товарный вагон, на которые залезли девочка и мальчик в Аркадакском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : СУ СК по Саратовской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Мальчик, который вместе с сестрой забрался на грузовой вагон и получил удар током в Аркадакском районе Саратовской области, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее областное управление СК РФ сообщило, что днем в воскресенье на железнодорожной станции Летяжевка 11-летняя девочка и ее 13-летний брат забрались на вагон товарного поезда, стоявший на железнодорожных путях, где коснулись электропроводов и получили удар током. Девочка скончалась на месте, а мальчик был госпитализирован. По данным транспортной прокуратуры, первым до провода дотронулся мальчик, а девочка пыталась его оттолкнуть, но погибла. Возбуждено уголовное дело.
"К сожалению, мальчик скончался", - сказали в пресс-службе.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 17:15
В Рязанской области мальчик погиб после удара током на крыше поезда
 
ПроисшествияАркадакский районСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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