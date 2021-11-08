https://ria.ru/20211108/tok-1758057195.html

В Саратовской области умер подросток, сестру которого убило током на вагоне

В Саратовской области умер подросток, сестру которого убило током на вагоне - РИА Новости, 08.11.2021

В Саратовской области умер подросток, сестру которого убило током на вагоне

Мальчик, который вместе с сестрой забрался на грузовой вагон и получил удар током в Аркадакском районе Саратовской области, скончался в больнице, сообщили РИА... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:01

2021-11-08T14:01

2021-11-08T14:14

происшествия

аркадакский район

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758058491_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_4bf8f6639c57b654cce3d83bf53c7d29.jpg

САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Мальчик, который вместе с сестрой забрался на грузовой вагон и получил удар током в Аркадакском районе Саратовской области, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.Ранее областное управление СК РФ сообщило, что днем в воскресенье на железнодорожной станции Летяжевка 11-летняя девочка и ее 13-летний брат забрались на вагон товарного поезда, стоявший на железнодорожных путях, где коснулись электропроводов и получили удар током. Девочка скончалась на месте, а мальчик был госпитализирован. По данным транспортной прокуратуры, первым до провода дотронулся мальчик, а девочка пыталась его оттолкнуть, но погибла. Возбуждено уголовное дело."К сожалению, мальчик скончался", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20210405/tok-1604330336.html

аркадакский район

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, аркадакский район, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия