https://ria.ru/20211108/tok-1758057195.html
В Саратовской области умер подросток, сестру которого убило током на вагоне
В Саратовской области умер подросток, сестру которого убило током на вагоне - РИА Новости, 08.11.2021
В Саратовской области умер подросток, сестру которого убило током на вагоне
Мальчик, который вместе с сестрой забрался на грузовой вагон и получил удар током в Аркадакском районе Саратовской области, скончался в больнице, сообщили РИА... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T14:01
2021-11-08T14:01
2021-11-08T14:14
происшествия
аркадакский район
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 8 ноя - РИА Новости. Мальчик, который вместе с сестрой забрался на грузовой вагон и получил удар током в Аркадакском районе Саратовской области, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.Ранее областное управление СК РФ сообщило, что днем в воскресенье на железнодорожной станции Летяжевка 11-летняя девочка и ее 13-летний брат забрались на вагон товарного поезда, стоявший на железнодорожных путях, где коснулись электропроводов и получили удар током. Девочка скончалась на месте, а мальчик был госпитализирован. По данным транспортной прокуратуры, первым до провода дотронулся мальчик, а девочка пыталась его оттолкнуть, но погибла. Возбуждено уголовное дело."К сожалению, мальчик скончался", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20210405/tok-1604330336.html
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происшествия, аркадакский район, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:01 08.11.2021 (обновлено: 14:14 08.11.2021)
В Саратовской области умер подросток, сестру которого убило током на вагоне
В Саратовской области умер мальчик, которого вместе с сестрой ударило током на вагоне