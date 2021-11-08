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Новозеландский террорист утверждает, что признал вину из-за шантажа
Новозеландский террорист утверждает, что признал вину из-за шантажа - РИА Новости, 08.11.2021
Новозеландский террорист утверждает, что признал вину из-за шантажа
Обвиненный в терроризме в Новой Зеландии утверждает, что признал в прошлом году свою вину в убийстве 51 человека в мечети Крайстчерча из-за бесчеловечного... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:24
2021-11-08T17:00
в мире
крайстчерч
новая зеландия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Обвиненный в терроризме в Новой Зеландии утверждает, что признал в прошлом году свою вину в убийстве 51 человека в мечети Крайстчерча из-за бесчеловечного обращения с ним в заключении во время ожидания суда, сообщило в понедельник радио RNZ.Брентон Таррант признан виновным и получил пожизненный срок тюремного заключения без права освобождения. Свое заявление он передал суду через своего нового адвоката Тони Эллиса, который сообщил, что его подзащитный будет обжаловать приговор.По словам Эллиса, признание у террориста было получено "шантажом" и условиями, в которых он оказался. Таррант, как отметил в своем ходатайстве адвокат, был "объектом бесчеловечного и унизительного обращения, находясь под стражей, что лишило его шансов на справедливый суд".На руках у адвоката оказались 15 страниц заявления подзащитного о том, "как к нему относились с тех пор, как он оказался в тюрьме". В таких условиях единственным самым простым выходом из ситуации было признать свою вину, заявил Эллис.Как отмечает RNZ, родственники погибших во время теракта в мечети Крайстчерча считают, что осужденный просто пытается привлечь к себе внимание.В марте 2019 года в двух мечетях Крайстчерча на Южном острове в Новой Зеландии произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Обвинения в убийстве были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту. Мужчина был известен ультраправыми взглядами, а с 2018 года был членом стрелкового клуба. Он единственный человек в Новой Зеландии, признанный террористом.
https://ria.ru/20200129/1564009728.html
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в мире, крайстчерч, новая зеландия
15:24 08.11.2021 (обновлено: 17:00 08.11.2021)
 
Новозеландский террорист утверждает, что признал вину из-за шантажа

Новозеландский террорист утверждает, что признал вину из-за бесчеловечного обращения

© AP Photo / Mark BakerПолиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© AP Photo / Mark Baker
Полиция в районе мечети в Крайстчерче, где произошло нападение. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Обвиненный в терроризме в Новой Зеландии утверждает, что признал в прошлом году свою вину в убийстве 51 человека в мечети Крайстчерча из-за бесчеловечного обращения с ним в заключении во время ожидания суда, сообщило в понедельник радио RNZ.
Брентон Таррант признан виновным и получил пожизненный срок тюремного заключения без права освобождения. Свое заявление он передал суду через своего нового адвоката Тони Эллиса, который сообщил, что его подзащитный будет обжаловать приговор.
По словам Эллиса, признание у террориста было получено "шантажом" и условиями, в которых он оказался. Таррант, как отметил в своем ходатайстве адвокат, был "объектом бесчеловечного и унизительного обращения, находясь под стражей, что лишило его шансов на справедливый суд".
На руках у адвоката оказались 15 страниц заявления подзащитного о том, "как к нему относились с тех пор, как он оказался в тюрьме". В таких условиях единственным самым простым выходом из ситуации было признать свою вину, заявил Эллис.
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Как отмечает RNZ, родственники погибших во время теракта в мечети Крайстчерча считают, что осужденный просто пытается привлечь к себе внимание.
В марте 2019 года в двух мечетях Крайстчерча на Южном острове в Новой Зеландии произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Обвинения в убийстве были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту. Мужчина был известен ультраправыми взглядами, а с 2018 года был членом стрелкового клуба. Он единственный человек в Новой Зеландии, признанный террористом.
 
В миреКрайстчерчНовая Зеландия
 
 
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