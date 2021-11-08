https://ria.ru/20211108/terrorizm-1758074616.html

Новозеландский террорист утверждает, что признал вину из-за шантажа

Новозеландский террорист утверждает, что признал вину из-за шантажа - РИА Новости, 08.11.2021

Новозеландский террорист утверждает, что признал вину из-за шантажа

Обвиненный в терроризме в Новой Зеландии утверждает, что признал в прошлом году свою вину в убийстве 51 человека в мечети Крайстчерча из-за бесчеловечного... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T15:24

2021-11-08T15:24

2021-11-08T17:00

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Обвиненный в терроризме в Новой Зеландии утверждает, что признал в прошлом году свою вину в убийстве 51 человека в мечети Крайстчерча из-за бесчеловечного обращения с ним в заключении во время ожидания суда, сообщило в понедельник радио RNZ.Брентон Таррант признан виновным и получил пожизненный срок тюремного заключения без права освобождения. Свое заявление он передал суду через своего нового адвоката Тони Эллиса, который сообщил, что его подзащитный будет обжаловать приговор.По словам Эллиса, признание у террориста было получено "шантажом" и условиями, в которых он оказался. Таррант, как отметил в своем ходатайстве адвокат, был "объектом бесчеловечного и унизительного обращения, находясь под стражей, что лишило его шансов на справедливый суд".На руках у адвоката оказались 15 страниц заявления подзащитного о том, "как к нему относились с тех пор, как он оказался в тюрьме". В таких условиях единственным самым простым выходом из ситуации было признать свою вину, заявил Эллис.Как отмечает RNZ, родственники погибших во время теракта в мечети Крайстчерча считают, что осужденный просто пытается привлечь к себе внимание.В марте 2019 года в двух мечетях Крайстчерча на Южном острове в Новой Зеландии произошла стрельба, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 пострадали. Обвинения в убийстве были предъявлены австралийцу Брентону Тарранту. Мужчина был известен ультраправыми взглядами, а с 2018 года был членом стрелкового клуба. Он единственный человек в Новой Зеландии, признанный террористом.

https://ria.ru/20200129/1564009728.html

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в мире, крайстчерч, новая зеландия