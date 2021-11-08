11:14 08.11.2021 (обновлено: 11:27 08.11.2021)
Совет попечителей МХАТ имени Горького прекратил отношения с театром
Совет попечителей МХАТ имени Горького прекратил отношения с театром после ухода Боякова
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Московского Художественного академического театра имени М. Горького
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Совет попечителей МХАТ имени М. Горького прекращает свои отношения с театром, сообщил председатель совета, коммерческий директор ОАО "УГМК" Игорь Кудряшкин, чьи слова приводит управление общественных связей компании.
"Наши отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Мы убеждены, что призвание российского театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация г-на Кехмана, заставили нас принять решение о прекращении сотрудничества", - сказал Кудряшкин по результатам встречи членов совета попечителей.
Совет попечителей МХАТ был создан в 2020 году на базе фонда "Институт культурной политики". За сезон 2020/2021 фонд привлек порядка 150 миллионов рублей на создание и продвижение новых постановок МХАТ имени М. Горького. Благодаря этим средствам театр, выпустил спектакли "Нюрнбергский вальс", "Лавр", "У премьер-министра мало друзей", "Розовое платье", "Пиноккио", были проведены гастроли спектакля "Лес" в Санкт-Петербурге. Кроме того, на эти средства были зарезервированы средства на премьеры спектаклей режиссеров Андрея Кончаловского, Владимира Бортко, Эдуарда Боякова, Алисы Гребенщиковой, Галины Полищук. Велась работа по созданию Клуба друзей МХАТ и развитию образовательных программ.
Со своей стороны, новый гендиректор МХАТ имени М. Горького Владимир Кехман в опубликованном в понедельник интервью РИА Новости рассказал о плачевном положении театра в финансовом и инфраструктурном планах. Кехман отметил, что все работы по ремонту и реконструкции планируется завершить 12 сентября 2023 года - в 90-летний юбилей почетного президента театра Татьяны Дорониной.