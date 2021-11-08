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Суд дал восемь лет колонии общего режима жителю Таганрога
Суд дал восемь лет колонии общего режима жителю Таганрога - РИА Новости, 08.11.2021
Суд дал восемь лет колонии общего режима жителю Таганрога
Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил инженера-конструктора Владислава Шульгу к 8 годам лишения свободы по делу о массовом отравлении... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T15:25
2021-11-08T15:57
происшествия
таганрог
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил инженера-конструктора Владислава Шульгу к 8 годам лишения свободы по делу о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры области.Именно о таком наказании просил в ходе прений гособвинитель. Приговор в законную силу еще не вступил.С ноября 2017 года в больницы начали обращаться сотрудники авиазавода с разными жалобами на состояние здоровья. В январе 2018 года у работников было выявлено отравление таллием. По данным властей Таганрога, факт отравления был зафиксирован у 27 сотрудников. Представитель потерпевших настаивал, что в результате ЧП пострадали не менее 37 сотрудников предприятия.По подозрению в причастности к преступлению был задержан ведущий инженер-конструктор одного из отделов конструкторского бюро авиазавода Владислав Шульга. Мужчине были предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".По версии следствия, мужчина на почве личных неприязненных отношений с несколькими руководящими сотрудниками организации в 2017 году неоднократно добавлял раствор с содержанием химического элемента таллия в бутылки с питьевой водой, при употреблении которой получили отравление несколько сотрудников бюро.Как сообщила пресс-служба СК РФ, изначально Шульга полностью признал вину, однако затем отказался от этих показаний и заявил о своей непричастности. В мае 2020 года дело было передано в Таганрогский городской суд.
https://ria.ru/20211101/otravlenie-1757199607.html
https://ria.ru/20210322/otravlenie-1602164164.html
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происшествия, таганрог, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:25 08.11.2021 (обновлено: 15:57 08.11.2021)
 
Суд дал восемь лет колонии общего режима жителю Таганрога

Таганрогский суд дал инженеру-конструктору Шульге восемь лет по делу об отравлении таллием

CC0 / AlexVan / Тюрьма
Тюрьма - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
CC0 / AlexVan /
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Таганрогский городской суд Ростовской области приговорил инженера-конструктора Владислава Шульгу к 8 годам лишения свободы по делу о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры области.
"Шульге назначено восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказал он.
Именно о таком наказании просил в ходе прений гособвинитель. Приговор в законную силу еще не вступил.
С ноября 2017 года в больницы начали обращаться сотрудники авиазавода с разными жалобами на состояние здоровья. В январе 2018 года у работников было выявлено отравление таллием. По данным властей Таганрога, факт отравления был зафиксирован у 27 сотрудников. Представитель потерпевших настаивал, что в результате ЧП пострадали не менее 37 сотрудников предприятия.
По подозрению в причастности к преступлению был задержан ведущий инженер-конструктор одного из отделов конструкторского бюро авиазавода Владислав Шульга. Мужчине были предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
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По версии следствия, мужчина на почве личных неприязненных отношений с несколькими руководящими сотрудниками организации в 2017 году неоднократно добавлял раствор с содержанием химического элемента таллия в бутылки с питьевой водой, при употреблении которой получили отравление несколько сотрудников бюро.
Как сообщила пресс-служба СК РФ, изначально Шульга полностью признал вину, однако затем отказался от этих показаний и заявил о своей непричастности. В мае 2020 года дело было передано в Таганрогский городской суд.
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