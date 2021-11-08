https://ria.ru/20211108/svyaz-1758123040.html

На Ямале на дороге Салехард-Надым появится сотовая связь

На Ямале на дороге Салехард-Надым появится сотовая связь - РИА Новости, 08.11.2021

На Ямале на дороге Салехард-Надым появится сотовая связь

Сотовая связь появится в ближайший месяц на дороге Салехард-Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T19:39

2021-11-08T19:39

2021-11-08T19:39

ямало-ненецкий автономный округ

общество

технологии

мтс

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя - РИА Новости. Сотовая связь появится в ближайший месяц на дороге Салехард-Надым в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона."На дороге Салехард-Надым в течение ближайшего месяца появится сигнал сотовой связи. Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС начала реализацию масштабного проекта по покрытию мобильной связью автодороги регионального значения. Это позволит обеспечить безопасность движения автомобилистов на аварийно-опасных участках магистрали", - говорится в сообщении.Северяне смогут звонить, отправлять SMS, получать на смартфон уведомления о неблагоприятных климатических условиях. Работы ведутся по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова."Уже этой осенью на определенных зонах дороги появится покрытие связью. Пока это будет не сплошное покрытие, но эти 300 километров перестанут быть "медвежьим углом". Будет установлено три высокомобильных комплекса связи, в радиусе покрытия которых будет ловить GSM-связь. Самое главное, на первом этапе люди будут иметь возможность позвонить. Параллельно мы проектируем строительство вышек для того, чтобы на них разместить стационарное оборудование, которое даст полное покрытие трассы связью и интернет 4G", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Пресс-служба уточняет, что для обеспечения покрытия голосовой связью МТС разработала индивидуальный проект, который учитывает особенности Крайнего Севера, в том числе высокую влажность, температуры до минус 55, болотистый грунт, отсутствие населенных пунктов вдоль трассы и внешнего энергоснабжения. Связь будет доступна благодаря спутниковым сигналам, легковозводимым базовым станциям с 15-метровыми мачтами и дизель-генераторам. По окончании строительно-монтажных работ в ноябре мобильная связь появится на равноудаленных участках трассы через каждые 80-90 километров, общее покрытие составит около 50 километров.

https://ria.ru/20211028/sertifikaty-1756682284.html

https://ria.ru/20211101/yamal-1757207706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, мтс, россия