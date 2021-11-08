https://ria.ru/20211108/svyaz-1758086590.html

Москва и Минск продлили на 25 лет работу военного узла связи в Барановичах

Москва и Минск продлили на 25 лет работу военного узла связи в Барановичах - РИА Новости, 08.11.2021

Москва и Минск продлили на 25 лет работу военного узла связи в Барановичах

Россия и Белоруссия подписали протокол о продлении на 25 лет работы военного узла связи системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Барановичах,... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T16:20

2021-11-08T16:20

2021-11-08T17:00

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали протокол о продлении на 25 лет работы военного узла связи системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Барановичах, соответствующий документ размещен в понедельник на портале правовой информации.Документ был подписан главами правительств двух стран 20 октября 2021 года.Согласно протоколу, стороны продляют на 25 лет срок действия соглашения о содержании узла системы СПРН в Барановичах от 6 января 1995 года.Ранее начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Космических войск Воздушно-космических сил России Андрей Ревенок заявил, что российская станция в Барановичах сможет следить за системой ПРО США в Европе.

https://ria.ru/20210921/kupol-1751018360.html

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2021

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безопасность, белоруссия, россия