https://ria.ru/20211108/svyaz-1758086590.html
Москва и Минск продлили на 25 лет работу военного узла связи в Барановичах
Москва и Минск продлили на 25 лет работу военного узла связи в Барановичах - РИА Новости, 08.11.2021
Москва и Минск продлили на 25 лет работу военного узла связи в Барановичах
Россия и Белоруссия подписали протокол о продлении на 25 лет работы военного узла связи системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Барановичах,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:20
2021-11-08T16:20
2021-11-08T17:00
союзное государство
безопасность
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100699/37/1006993795_0:189:2970:1860_1920x0_80_0_0_cedf729896753a1915ad13be1c943b13.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали протокол о продлении на 25 лет работы военного узла связи системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Барановичах, соответствующий документ размещен в понедельник на портале правовой информации.Документ был подписан главами правительств двух стран 20 октября 2021 года.Согласно протоколу, стороны продляют на 25 лет срок действия соглашения о содержании узла системы СПРН в Барановичах от 6 января 1995 года.Ранее начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Космических войск Воздушно-космических сил России Андрей Ревенок заявил, что российская станция в Барановичах сможет следить за системой ПРО США в Европе.
https://ria.ru/20210921/kupol-1751018360.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100699/37/1006993795_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_898ca17a97d6ca39dc0049e4d7fc9d95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, россия
16:20 08.11.2021 (обновлено: 17:00 08.11.2021)
Москва и Минск продлили на 25 лет работу военного узла связи в Барановичах
Москва и Минск договорились о продлении на 25 лет работы военного узла связи в Барановичах