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Москва и Минск продлили на 25 лет работу военного узла связи в Барановичах
Москва и Минск продлили на 25 лет работу военного узла связи в Барановичах - РИА Новости, 08.11.2021
Москва и Минск продлили на 25 лет работу военного узла связи в Барановичах
Россия и Белоруссия подписали протокол о продлении на 25 лет работы военного узла связи системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Барановичах,... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T16:20
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союзное государство
безопасность
белоруссия
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали протокол о продлении на 25 лет работы военного узла связи системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Барановичах, соответствующий документ размещен в понедельник на портале правовой информации.Документ был подписан главами правительств двух стран 20 октября 2021 года.Согласно протоколу, стороны продляют на 25 лет срок действия соглашения о содержании узла системы СПРН в Барановичах от 6 января 1995 года.Ранее начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Космических войск Воздушно-космических сил России Андрей Ревенок заявил, что российская станция в Барановичах сможет следить за системой ПРО США в Европе.
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безопасность, белоруссия, россия
16:20 08.11.2021 (обновлено: 17:00 08.11.2021)
 
Москва и Минск продлили на 25 лет работу военного узла связи в Барановичах

Москва и Минск договорились о продлении на 25 лет работы военного узла связи в Барановичах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий войск Воздушно-космической обороны на боевом дежурстве
Военнослужащий войск Воздушно-космической обороны на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали протокол о продлении на 25 лет работы военного узла связи системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Барановичах, соответствующий документ размещен в понедельник на портале правовой информации.
Документ был подписан главами правительств двух стран 20 октября 2021 года.
Согласно протоколу, стороны продляют на 25 лет срок действия соглашения о содержании узла системы СПРН в Барановичах от 6 января 1995 года.
Ранее начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Космических войск Воздушно-космических сил России Андрей Ревенок заявил, что российская станция в Барановичах сможет следить за системой ПРО США в Европе.
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