https://ria.ru/20211108/sud-1758058527.html

В Кузбассе женщина, привязывавшая внука к мебели, пойдет под суд

В Кузбассе женщина, привязывавшая внука к мебели, пойдет под суд - РИА Новости, 08.11.2021

В Кузбассе женщина, привязывавшая внука к мебели, пойдет под суд

Жительница Промышленновского района Кемеровской области, которая привязывала 12-летнего внука к мебели, пойдет под суд, сообщает пресс-служба СУСК по... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T14:08

2021-11-08T14:08

2021-11-08T14:08

происшествия

кемеровская область

промышленновский район

россия

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КЕМЕРОВО, 8 ноя – РИА Новости. Жительница Промышленновского района Кемеровской области, которая привязывала 12-летнего внука к мебели, пойдет под суд, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.Следователи СУСК по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Промышленновского района, обвиняемой в совершении преступления по пункту "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего)."По версии следствия, в августе текущего года обвиняемая за любые провинности наказывала 12-летнего внука тем, что привязывала его к предметам мебели. О непростой ситуации в семье узнал сотрудник полиции, который работал по заявлению соседей о краже. В ходе предварительного следствия установлено, что потерпевший с братом и сестрой воспитывается бабушкой и дедушкой, поскольку мать лишена родительских прав", – говорится в сообщении.Подчеркивается, что со следствием обвиняемая сотрудничала и вину признала. Отмечается, что официально опекуном детей является супруг обвиняемой, который не знал о таких методах воспитания.Дети были изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. В ходе предварительного следствия потерпевшему проведена психолого-психиатрическая экспертиза, установившая, что мальчик не склонен к фантазированию. В органы профилактики направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Мужчина написал заявление на отказ от опеки."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210924/sud-1751636377.html

https://ria.ru/20210915/ombudsmen-1750183453.html

кемеровская область

промышленновский район

россия

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происшествия, кемеровская область, промышленновский район, россия