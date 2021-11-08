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На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей
На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей - РИА Новости, 08.11.2021
На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей
Мужчина, обвиняемый в гибели ребенка из-за упавших качелей в селе Антипаюта Ямало-Ненецкого автономного округа, предстанет перед судом, сообщает сайт СК РФ. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:00
2021-11-08T12:00
происшествия
тазовский район
следственный комитет россии (ск рф)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в гибели ребенка из-за упавших качелей в селе Антипаюта Ямало-Ненецкого автономного округа, предстанет перед судом, сообщает сайт СК РФ.По данным следствия, в сентябре 2021 года в селе Антипаюта Тазовского района мастер руководил бригадой работников, собиравших детскую площадку. Он не проконтролировал состояние площадки и не ограничил доступ к ней, из-за чего незакрепленные качели упали на 4-летнюю девочку, которая скончалась позже в больнице."Завершено расследование ... дела в отношении мастера коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления ... выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть человека ... В настоящее время ... дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
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происшествия, тазовский район, следственный комитет россии (ск рф), ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
12:00 08.11.2021
 
На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей

На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели девочки из-за упавших качелей

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в гибели ребенка из-за упавших качелей в селе Антипаюта Ямало-Ненецкого автономного округа, предстанет перед судом, сообщает сайт СК РФ.
По данным следствия, в сентябре 2021 года в селе Антипаюта Тазовского района мастер руководил бригадой работников, собиравших детскую площадку. Он не проконтролировал состояние площадки и не ограничил доступ к ней, из-за чего незакрепленные качели упали на 4-летнюю девочку, которая скончалась позже в больнице.
"Завершено расследование ... дела в отношении мастера коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления ... выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть человека ... В настоящее время ... дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияТазовский районСледственный комитет России (СК РФ)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Россия
 
 
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