https://ria.ru/20211108/sud-1758028901.html

На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей

На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей - РИА Новости, 08.11.2021

На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей

Мужчина, обвиняемый в гибели ребенка из-за упавших качелей в селе Антипаюта Ямало-Ненецкого автономного округа, предстанет перед судом, сообщает сайт СК РФ. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:00

2021-11-08T12:00

2021-11-08T12:00

происшествия

тазовский район

следственный комитет россии (ск рф)

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в гибели ребенка из-за упавших качелей в селе Антипаюта Ямало-Ненецкого автономного округа, предстанет перед судом, сообщает сайт СК РФ.По данным следствия, в сентябре 2021 года в селе Антипаюта Тазовского района мастер руководил бригадой работников, собиравших детскую площадку. Он не проконтролировал состояние площадки и не ограничил доступ к ней, из-за чего незакрепленные качели упали на 4-летнюю девочку, которая скончалась позже в больнице."Завершено расследование ... дела в отношении мастера коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления ... выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть человека ... В настоящее время ... дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211027/vodoem-1756413412.html

тазовский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тазовский район, следственный комитет россии (ск рф), ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия