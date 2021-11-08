https://ria.ru/20211108/sud-1758028901.html
На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей
На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей - РИА Новости, 08.11.2021
На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей
Мужчина, обвиняемый в гибели ребенка из-за упавших качелей в селе Антипаюта Ямало-Ненецкого автономного округа, предстанет перед судом, сообщает сайт СК РФ. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:00
2021-11-08T12:00
2021-11-08T12:00
происшествия
тазовский район
следственный комитет россии (ск рф)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_60a7e2de408fb3a33f6342d2340f459e.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в гибели ребенка из-за упавших качелей в селе Антипаюта Ямало-Ненецкого автономного округа, предстанет перед судом, сообщает сайт СК РФ.По данным следствия, в сентябре 2021 года в селе Антипаюта Тазовского района мастер руководил бригадой работников, собиравших детскую площадку. Он не проконтролировал состояние площадки и не ограничил доступ к ней, из-за чего незакрепленные качели упали на 4-летнюю девочку, которая скончалась позже в больнице."Завершено расследование ... дела в отношении мастера коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления ... выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности смерть человека ... В настоящее время ... дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211027/vodoem-1756413412.html
тазовский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730106722_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_ccbeadf44bfbd6d2854cc996b84f6a25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тазовский район, следственный комитет россии (ск рф), ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия
На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели ребенка из-за качелей
На Ямале будут судить мастера, обвиняемого в гибели девочки из-за упавших качелей