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США готовятся к новой встрече с талибами, заявил спецпредставитель

США готовятся к новой встрече с талибами, заявил спецпредставитель - РИА Новости, 08.11.2021

США готовятся к новой встрече с талибами, заявил спецпредставитель

США готовятся к новой встрече с талибами (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.), заявил спецпредставитель США по... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T17:47

2021-11-08T17:47

2021-11-08T17:47

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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США готовятся к новой встрече с талибами (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.), заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст."Мы готовимся к следующем раунду общения нашей межведомственной делегации с "Талибаном"*. Датой с вами пока поделиться не могу", - сказал Уэст в ходе телефонного брифинга.Предыдущий раунд переговоров прошел в Дохе в октябре.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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2021

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в мире, сша, оон, талибан, доха