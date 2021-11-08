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США готовятся к новой встрече с талибами, заявил спецпредставитель
США готовятся к новой встрече с талибами, заявил спецпредставитель - РИА Новости, 08.11.2021
США готовятся к новой встрече с талибами, заявил спецпредставитель
США готовятся к новой встрече с талибами (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.), заявил спецпредставитель США по... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T17:47
2021-11-08T17:47
2021-11-08T17:47
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ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. США готовятся к новой встрече с талибами (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность - ред.), заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст."Мы готовимся к следующем раунду общения нашей межведомственной делегации с "Талибаном"*. Датой с вами пока поделиться не могу", - сказал Уэст в ходе телефонного брифинга.Предыдущий раунд переговоров прошел в Дохе в октябре.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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США готовятся к новой встрече с талибами, заявил спецпредставитель
Спецпредставитель по Афганистану: США готовятся к новой встрече с талибами