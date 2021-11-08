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Эксперт оценил вероятность изменений в ядерной политике США
Эксперт оценил вероятность изменений в ядерной политике США - РИА Новости, 08.11.2021
Эксперт оценил вероятность изменений в ядерной политике США
США вряд ли пойдут на изменения в своей ядерной политике и не станут переходить к принципу неприменения первыми ядерного оружия, однако проходящие в Вашингтоне... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:38
2021-11-08T13:38
ядерное оружие
сша
москва
андрей баклицкий
россия
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США вряд ли пойдут на изменения в своей ядерной политике и не станут переходить к принципу неприменения первыми ядерного оружия, однако проходящие в Вашингтоне дискуссии вновь создадут повод для того, чтобы использовать Россию во внутриполитических разборках, сказал РИА Новости старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.Газета Financial Times ранее писала, что американские партнеры, включая Великобританию, Германию, Францию и Японию, призывают США отказаться от перехода к политике неприменения ядерного оружия первым. В Белом доме, комментируя публикации, заявили, что США проводят ревизию своей военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками, которые высказывают немало пожеланий на этот счет. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что у России пока нет оснований полагать, что США могут пересмотреть свою политику и перейти к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Он напомнил, что в последние годы Вашингтон наоборот занимался понижением порога применения своего ядерного оружия и созданием все большей неопределённости в отношении того, при каких условиях такая опция может быть рассмотрена.При этом он подчеркнул, что если Вашингтон и откажется от принципа применения первыми ядерного удара, то для Москвы принципиально ничего не изменится. "Россию в первую очередь интересуют американские возможности - средства и системы - где они развернуты, как они развернуты. И здесь не стоит ожидать никаких изменений, даже если декларативно США заявят о чем-то другом", - отметил Баклицкий.По прогнозу эксперта, в ходе дискуссий внутри США их "союзники будут настаивать на том, что ничего нельзя менять ни в коем случае, потому что это оставит их беззащитными перед Россией, республиканцы будут говорить, что администрация Байдена идет на уступки России, оставляя союзников в беде". "В общем это будет очередной повод использовать Россию в их внутриполитических разборках. Боюсь, что мы окажемся в худшем их вариантов: когда (в доктрине) ничего не поменяются, но будут длительные дискуссии, в том числе, опять с привлечением России к внутренним американским вопросам", - полагает эксперт.Кроме того он добавил, что если Байден решит продавить подобные изменения в ядерной доктрине, то потратит на него определенный политический капитал, который мог бы использовать для решения других вопросов.
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ядерное оружие, сша, москва, андрей баклицкий, россия
13:38 08.11.2021
 
Эксперт оценил вероятность изменений в ядерной политике США

Андрей Баклицкий: США вряд ли перейдут к принципу неприменения ядерного оружия первыми

© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945 - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© Фото : United States Department of Energy
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США вряд ли пойдут на изменения в своей ядерной политике и не станут переходить к принципу неприменения первыми ядерного оружия, однако проходящие в Вашингтоне дискуссии вновь создадут повод для того, чтобы использовать Россию во внутриполитических разборках, сказал РИА Новости старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.
Газета Financial Times ранее писала, что американские партнеры, включая Великобританию, Германию, Францию и Японию, призывают США отказаться от перехода к политике неприменения ядерного оружия первым. В Белом доме, комментируя публикации, заявили, что США проводят ревизию своей военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками, которые высказывают немало пожеланий на этот счет. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что у России пока нет оснований полагать, что США могут пересмотреть свою политику и перейти к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Он напомнил, что в последние годы Вашингтон наоборот занимался понижением порога применения своего ядерного оружия и созданием все большей неопределённости в отношении того, при каких условиях такая опция может быть рассмотрена.
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30 октября, 12:03
Российский эксперт рассказал о роли ядерного оружия в военной доктрине США
"Если делать прогноз, то на мой взгляд, этого изменения не будет. Действительно много людей и в США, и в других странах выступают против. Напомню, что при администрации Барака Обамы, когда (президент США Джо) Байден был вице-президентом, в США два раза устраивали ревизию доктрин и оба раза принимали решение все оставить как есть. И даже если в то время, когда не было такого сильного противостояния с Китаем, когда отношения с Россией были лучше и учитывая, какой важной частью повестки Обамы был безъядерный мир... если даже тогда не смогли поменять ничего, то и сейчас не станут", - полагает Баклицкий.
При этом он подчеркнул, что если Вашингтон и откажется от принципа применения первыми ядерного удара, то для Москвы принципиально ничего не изменится. "Россию в первую очередь интересуют американские возможности - средства и системы - где они развернуты, как они развернуты. И здесь не стоит ожидать никаких изменений, даже если декларативно США заявят о чем-то другом", - отметил Баклицкий.
По прогнозу эксперта, в ходе дискуссий внутри США их "союзники будут настаивать на том, что ничего нельзя менять ни в коем случае, потому что это оставит их беззащитными перед Россией, республиканцы будут говорить, что администрация Байдена идет на уступки России, оставляя союзников в беде". "В общем это будет очередной повод использовать Россию в их внутриполитических разборках. Боюсь, что мы окажемся в худшем их вариантов: когда (в доктрине) ничего не поменяются, но будут длительные дискуссии, в том числе, опять с привлечением России к внутренним американским вопросам", - полагает эксперт.
Кроме того он добавил, что если Байден решит продавить подобные изменения в ядерной доктрине, то потратит на него определенный политический капитал, который мог бы использовать для решения других вопросов.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 23:25
Россия и США работают над повышением порога применения ядерного оружия
 
Ядерное оружиеСШАМоскваАндрей БаклицкийРоссия
 
 
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