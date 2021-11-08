Эксперт оценил вероятность изменений в ядерной политике США
Андрей Баклицкий: США вряд ли перейдут к принципу неприменения ядерного оружия первыми
© Фото : United States Department of EnergyГрибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы на полигоне Аламогордо. 16 июля 1945
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. США вряд ли пойдут на изменения в своей ядерной политике и не станут переходить к принципу неприменения первыми ядерного оружия, однако проходящие в Вашингтоне дискуссии вновь создадут повод для того, чтобы использовать Россию во внутриполитических разборках, сказал РИА Новости старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.
Газета Financial Times ранее писала, что американские партнеры, включая Великобританию, Германию, Францию и Японию, призывают США отказаться от перехода к политике неприменения ядерного оружия первым. В Белом доме, комментируя публикации, заявили, что США проводят ревизию своей военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками, которые высказывают немало пожеланий на этот счет. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что у России пока нет оснований полагать, что США могут пересмотреть свою политику и перейти к принципу неприменения ядерного оружия первыми. Он напомнил, что в последние годы Вашингтон наоборот занимался понижением порога применения своего ядерного оружия и созданием все большей неопределённости в отношении того, при каких условиях такая опция может быть рассмотрена.
"Если делать прогноз, то на мой взгляд, этого изменения не будет. Действительно много людей и в США, и в других странах выступают против. Напомню, что при администрации Барака Обамы, когда (президент США Джо) Байден был вице-президентом, в США два раза устраивали ревизию доктрин и оба раза принимали решение все оставить как есть. И даже если в то время, когда не было такого сильного противостояния с Китаем, когда отношения с Россией были лучше и учитывая, какой важной частью повестки Обамы был безъядерный мир... если даже тогда не смогли поменять ничего, то и сейчас не станут", - полагает Баклицкий.
При этом он подчеркнул, что если Вашингтон и откажется от принципа применения первыми ядерного удара, то для Москвы принципиально ничего не изменится. "Россию в первую очередь интересуют американские возможности - средства и системы - где они развернуты, как они развернуты. И здесь не стоит ожидать никаких изменений, даже если декларативно США заявят о чем-то другом", - отметил Баклицкий.
По прогнозу эксперта, в ходе дискуссий внутри США их "союзники будут настаивать на том, что ничего нельзя менять ни в коем случае, потому что это оставит их беззащитными перед Россией, республиканцы будут говорить, что администрация Байдена идет на уступки России, оставляя союзников в беде". "В общем это будет очередной повод использовать Россию в их внутриполитических разборках. Боюсь, что мы окажемся в худшем их вариантов: когда (в доктрине) ничего не поменяются, но будут длительные дискуссии, в том числе, опять с привлечением России к внутренним американским вопросам", - полагает эксперт.
Кроме того он добавил, что если Байден решит продавить подобные изменения в ядерной доктрине, то потратит на него определенный политический капитал, который мог бы использовать для решения других вопросов.