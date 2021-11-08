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В Грузию прибыли корабли ВМС США
В Грузию прибыли корабли ВМС США - РИА Новости, 08.11.2021
В Грузию прибыли корабли ВМС США
Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter зашли в грузинский порт Батуми, сообщило посольство США в Грузии. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:14
2021-11-08T12:14
2021-11-08T19:06
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ТБИЛИСИ, 8 ноя — РИА Новости. Флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney и эсминец Porter зашли в грузинский порт Батуми, сообщило посольство США в Грузии."Добро пожаловать, Mount Whitney и Porter! Спустя пять лет флагман Шестого флота Mount Whitney вернулся в Грузию", - сказано в заявлении.В американском диппредставительстве отметили, что судно Mount Whitney находится в стране в пятый раз. В частности, оно было там во время военного конфликта в 2008 году для гуманитарной миссии.Оба американских корабля прибыли в регион на учения союзников по НАТО. Первым в акватории Черного моря в конце октября появился оснащенный крылатыми ракетами Porter, позже там же разместился Mount Whitney.На фоне прибытия военных судов США Россия провела в Черном море маневры по поиску и уничтожению подлодок условного противника. В них участвовали два противолодочных корабля "Ейск" и "Касимов", а также вертолет Ка-27М.
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в мире, грузия, сша, батуми, нато, военно-морские силы сша
12:14 08.11.2021 (обновлено: 19:06 08.11.2021)
В Грузию прибыли корабли ВМС США
Корабли ВМС США Mount Whitney и Porter прибыли в грузинский порт Батуми