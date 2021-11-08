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Брат красноярского экс-министра получил условный срок за передачу взятки
Брат красноярского экс-министра получил условный срок за передачу взятки - РИА Новости, 08.11.2021
Брат красноярского экс-министра получил условный срок за передачу взятки
Брат бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края получил условный срок за посредничество во взятке, несмотря на сотрудничество со следствием, сообщает РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T07:06
2021-11-08T09:27
происшествия
красноярск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 8 ноя — РИА Новости. Брат бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края получил условный срок за посредничество во взятке, несмотря на сотрудничество со следствием, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры."Советский районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении брата бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края. &lt;…&gt; С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в размере двукратной суммы взятки", — говорится в релизе.Речь идет о Юрии Маслодудове — родном брате Димитрия Маслодудова, возглавлявшего Минлесхоз Красноярского края в 2018-2020 годах. В сентябре прошлого года Димитрий Маслодудов покинул пост, и вскоре его арестовали по делу о получении многомиллионной взятки. Позже экс-министра обвинили и в мошенничестве.Юрию Маслодудову предъявили обвинения в посредничестве во взятке. По версии следствия, в 2018-2020 годах глава Минлесхоза покровительствовал лесозаготовительной компании "Краслесторг", номинальными учредителями которой считались знакомые его брата, а фактически руководил сам брат. За два года учредители выплатили Юрию Маслодудову более семи миллионов рублей, четыре из которых он передал Димитрию.Как пояснили в прокуратуре, Юрий Маслодудов заключил досудебное соглашение со следствием и изобличил бывшего министра — своего брата. Тем не менее суд признал его виновным. В законную силу приговор пока не вступил.Дело в отношении Димитрия Маслодудова находится на стадии предварительного расследования.
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происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
07:06 08.11.2021 (обновлено: 09:27 08.11.2021)
 
Брат красноярского экс-министра получил условный срок за передачу взятки

Брат экс-главы красноярского Минлесхоза получил условный срок за посредничество во взятке

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОЯРСК, 8 ноя — РИА Новости. Брат бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края получил условный срок за посредничество во взятке, несмотря на сотрудничество со следствием, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Советский районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении брата бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края. <…> С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в размере двукратной суммы взятки", — говорится в релизе.
Речь идет о Юрии Маслодудове — родном брате Димитрия Маслодудова, возглавлявшего Минлесхоз Красноярского края в 2018-2020 годах. В сентябре прошлого года Димитрий Маслодудов покинул пост, и вскоре его арестовали по делу о получении многомиллионной взятки. Позже экс-министра обвинили и в мошенничестве.
Юрию Маслодудову предъявили обвинения в посредничестве во взятке. По версии следствия, в 2018-2020 годах глава Минлесхоза покровительствовал лесозаготовительной компании "Краслесторг", номинальными учредителями которой считались знакомые его брата, а фактически руководил сам брат. За два года учредители выплатили Юрию Маслодудову более семи миллионов рублей, четыре из которых он передал Димитрию.
Как пояснили в прокуратуре, Юрий Маслодудов заключил досудебное соглашение со следствием и изобличил бывшего министра — своего брата. Тем не менее суд признал его виновным. В законную силу приговор пока не вступил.
Дело в отношении Димитрия Маслодудова находится на стадии предварительного расследования.
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