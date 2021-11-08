https://ria.ru/20211108/sputnik-v-1757987293.html

В Австрии рассказали, как привитые "Спутником V" могут избежать ограничений

В Австрии рассказали, как привитые "Спутником V" могут избежать ограничений - РИА Новости, 08.11.2021

В Австрии рассказали, как привитые "Спутником V" могут избежать ограничений

Привитые российской вакциной "Спутник V" могут поставить одну дозу одобренной в Евросоюзе вакцины, что вместе с действующим тестом на наличие антител будет... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T00:09

2021-11-08T00:09

2021-11-08T00:09

распространение коронавируса

в мире

вена

австрия

евросоюз

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник v"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg

ВЕНА, 8 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Привитые российской вакциной "Спутник V" могут поставить одну дозу одобренной в Евросоюзе вакцины, что вместе с действующим тестом на наличие антител будет достаточным для посещения мест общественного пользования в Австрии, пояснили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.В Австрии с 8 ноября вступают в силу ограничения для непривитых от коронавируса. Для входа в рестораны, отели, парикмахерские необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо подтверждение об имевшей место болезни (правило 2П). В течение месяца будет приниматься комбинация из первой дозы вакцины и ПЦР-теста, только тест сам больше не действует."Люди, вакцинированные "Спутником V", могут пройти тест на нейтрализующие антитела и получить одну дозу вакцины, одобренной EMA. Это не может быть включено в "зелёный паспорт" (в ЕС тесты на антитела не предусмотрены), но оба доказательства вместе (результат теста на антитела и доказательство вакцинации) применяются как доказательство низкого эпидемиологического риска и, следовательно, подпадают под правило 2П", - пояснили РИА Новости в министерстве.Когда в Австрии действовало правило 3П (привит, переболел, протестирован) привитые российской вакциной жители могли сдать тест на антитела и получить подтверждение, которое в течение трёх месяцев служило в стране "зелёным паспортом". По истечении этого сроке действие сертификата можно было "продлить" в случае, если антител по-прежнему достаточно. В связи с введением по всей Австрии правила 2П такой опции для вакцинированных "Спутником V" больше нет.К настоящему моменту в Австрии полностью привиты от коронавируса около 5 миллионов человек, что соответствует 72% граждан, которым можно делать вакцину. С 19 октября в стране началась ревакцинация среди групп риска.

https://ria.ru/20211107/vaktsinatsiya-1757945410.html

вена

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вена, австрия, евросоюз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"