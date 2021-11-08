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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/sputnik-v-1757987293.html
В Австрии рассказали, как привитые "Спутником V" могут избежать ограничений
В Австрии рассказали, как привитые "Спутником V" могут избежать ограничений - РИА Новости, 08.11.2021
В Австрии рассказали, как привитые "Спутником V" могут избежать ограничений
Привитые российской вакциной "Спутник V" могут поставить одну дозу одобренной в Евросоюзе вакцины, что вместе с действующим тестом на наличие антител будет... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T00:09
2021-11-08T00:09
распространение коронавируса
в мире
вена
австрия
евросоюз
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
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ВЕНА, 8 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Привитые российской вакциной "Спутник V" могут поставить одну дозу одобренной в Евросоюзе вакцины, что вместе с действующим тестом на наличие антител будет достаточным для посещения мест общественного пользования в Австрии, пояснили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.В Австрии с 8 ноября вступают в силу ограничения для непривитых от коронавируса. Для входа в рестораны, отели, парикмахерские необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо подтверждение об имевшей место болезни (правило 2П). В течение месяца будет приниматься комбинация из первой дозы вакцины и ПЦР-теста, только тест сам больше не действует."Люди, вакцинированные "Спутником V", могут пройти тест на нейтрализующие антитела и получить одну дозу вакцины, одобренной EMA. Это не может быть включено в "зелёный паспорт" (в ЕС тесты на антитела не предусмотрены), но оба доказательства вместе (результат теста на антитела и доказательство вакцинации) применяются как доказательство низкого эпидемиологического риска и, следовательно, подпадают под правило 2П", - пояснили РИА Новости в министерстве.Когда в Австрии действовало правило 3П (привит, переболел, протестирован) привитые российской вакциной жители могли сдать тест на антитела и получить подтверждение, которое в течение трёх месяцев служило в стране "зелёным паспортом". По истечении этого сроке действие сертификата можно было "продлить" в случае, если антител по-прежнему достаточно. В связи с введением по всей Австрии правила 2П такой опции для вакцинированных "Спутником V" больше нет.К настоящему моменту в Австрии полностью привиты от коронавируса около 5 миллионов человек, что соответствует 72% граждан, которым можно делать вакцину. С 19 октября в стране началась ревакцинация среди групп риска.
https://ria.ru/20211107/vaktsinatsiya-1757945410.html
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в мире, вена, австрия, евросоюз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
00:09 08.11.2021
 
В Австрии рассказали, как привитые "Спутником V" могут избежать ограничений

Минздрав Австрии: привитые "Спутником V" могут поставить одну дозу одобренной в ЕС вакцины

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЕНА, 8 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Привитые российской вакциной "Спутник V" могут поставить одну дозу одобренной в Евросоюзе вакцины, что вместе с действующим тестом на наличие антител будет достаточным для посещения мест общественного пользования в Австрии, пояснили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.
В Австрии с 8 ноября вступают в силу ограничения для непривитых от коронавируса. Для входа в рестораны, отели, парикмахерские необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо подтверждение об имевшей место болезни (правило 2П). В течение месяца будет приниматься комбинация из первой дозы вакцины и ПЦР-теста, только тест сам больше не действует.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
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"Люди, вакцинированные "Спутником V", могут пройти тест на нейтрализующие антитела и получить одну дозу вакцины, одобренной EMA. Это не может быть включено в "зелёный паспорт" (в ЕС тесты на антитела не предусмотрены), но оба доказательства вместе (результат теста на антитела и доказательство вакцинации) применяются как доказательство низкого эпидемиологического риска и, следовательно, подпадают под правило 2П", - пояснили РИА Новости в министерстве.
Когда в Австрии действовало правило 3П (привит, переболел, протестирован) привитые российской вакциной жители могли сдать тест на антитела и получить подтверждение, которое в течение трёх месяцев служило в стране "зелёным паспортом". По истечении этого сроке действие сертификата можно было "продлить" в случае, если антител по-прежнему достаточно. В связи с введением по всей Австрии правила 2П такой опции для вакцинированных "Спутником V" больше нет.
К настоящему моменту в Австрии полностью привиты от коронавируса около 5 миллионов человек, что соответствует 72% граждан, которым можно делать вакцину. С 19 октября в стране началась ревакцинация среди групп риска.
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