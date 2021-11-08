В Австрии рассказали, как привитые "Спутником V" могут избежать ограничений
Минздрав Австрии: привитые "Спутником V" могут поставить одну дозу одобренной в ЕС вакцины
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
ВЕНА, 8 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Привитые российской вакциной "Спутник V" могут поставить одну дозу одобренной в Евросоюзе вакцины, что вместе с действующим тестом на наличие антител будет достаточным для посещения мест общественного пользования в Австрии, пояснили РИА Новости в министерстве здравоохранения республики.
В Австрии с 8 ноября вступают в силу ограничения для непривитых от коронавируса. Для входа в рестораны, отели, парикмахерские необходимо предоставить либо сертификат о вакцинации, либо подтверждение об имевшей место болезни (правило 2П). В течение месяца будет приниматься комбинация из первой дозы вакцины и ПЦР-теста, только тест сам больше не действует.
"Люди, вакцинированные "Спутником V", могут пройти тест на нейтрализующие антитела и получить одну дозу вакцины, одобренной EMA. Это не может быть включено в "зелёный паспорт" (в ЕС тесты на антитела не предусмотрены), но оба доказательства вместе (результат теста на антитела и доказательство вакцинации) применяются как доказательство низкого эпидемиологического риска и, следовательно, подпадают под правило 2П", - пояснили РИА Новости в министерстве.
Когда в Австрии действовало правило 3П (привит, переболел, протестирован) привитые российской вакциной жители могли сдать тест на антитела и получить подтверждение, которое в течение трёх месяцев служило в стране "зелёным паспортом". По истечении этого сроке действие сертификата можно было "продлить" в случае, если антител по-прежнему достаточно. В связи с введением по всей Австрии правила 2П такой опции для вакцинированных "Спутником V" больше нет.
К настоящему моменту в Австрии полностью привиты от коронавируса около 5 миллионов человек, что соответствует 72% граждан, которым можно делать вакцину. С 19 октября в стране началась ревакцинация среди групп риска.