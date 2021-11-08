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В МИД анонсировали визит спецпредставителя США по Афганистану
В МИД анонсировали визит спецпредставителя США по Афганистану - РИА Новости, 08.11.2021
В МИД анонсировали визит спецпредставителя США по Афганистану
Новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст планирует посетить Москву 15 ноября, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T18:04
2021-11-08T18:13
в мире
сша
афганистан
москва
замир кабулов
россия
оон
талибан
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст планирует посетить Москву 15 ноября, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.Ранее Уэст заявил, что намерен посетить Пакистан, Россию и Индию.Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 октября заявил, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад покидает свой пост, эта должность достанется работавшему его заместителем Томасу Уэсту. Халилзад заявил, что принял такое решение, поскольку посчитал удачным момент, когда Вашингтон начинает новую фазу политики в отношении Кабула.В начале августа талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, сша, афганистан, москва, замир кабулов, россия, оон, талибан, энтони блинкен, залмай халилзад
18:04 08.11.2021 (обновлено: 18:13 08.11.2021)
 
В МИД анонсировали визит спецпредставителя США по Афганистану

МИД: новый спецпредставитель США по Афганистану Уэст посетит Москву 15 ноября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст планирует посетить Москву 15 ноября, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Он будет здесь 15-го. Будем продолжать работу после встречи расширенной тройки в Исламабаде 11-го", - сказал Кабулов.
Ранее Уэст заявил, что намерен посетить Пакистан, Россию и Индию.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 октября заявил, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад покидает свой пост, эта должность достанется работавшему его заместителем Томасу Уэсту. Халилзад заявил, что принял такое решение, поскольку посчитал удачным момент, когда Вашингтон начинает новую фазу политики в отношении Кабула.
В начале августа талибы (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
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В миреСШААфганистанМоскваЗамир КабуловРоссияООНТалибанЭнтони БлинкенЗалмай Халилзад
 
 
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