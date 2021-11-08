https://ria.ru/20211108/sotsialka-1757987863.html

В Москве заблокировали соцкарты для соблюдающих домашний режим

В Москве заблокировали соцкарты для соблюдающих домашний режим - РИА Новости, 08.11.2021

В Москве заблокировали соцкарты для соблюдающих домашний режим

Бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан приостанавливается с понедельника. РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T00:23

2021-11-08T00:23

2021-11-08T11:49

общество

москва

сергей собянин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

нерабочие дни

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан приостанавливается с понедельника.Период нерабочих дней закончился в Москве, в понедельник столица возвращается к обычному режиму. Непродовольственные магазины, торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, парикмахерские и другие сервисы услуг заработают с понедельника.Однако в городе сохранятся некоторые ограничения, которые предотвратят рост заболеваемости COVID-19, сообщается на сайте правительства Москвы. Например, сохраняется правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30 процентов своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет, а также вводится ряд других ограничений.Блокировка соцкарт и QR-кодыРанее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с введением домашнего режима для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, с 8 ноября 2021 года для них будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.Блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.С понедельника театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.Кроме того, с 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.

https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757935806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, нерабочие дни