https://ria.ru/20211108/sotsialka-1757987863.html
В Москве заблокировали соцкарты для соблюдающих домашний режим
В Москве заблокировали соцкарты для соблюдающих домашний режим - РИА Новости, 08.11.2021
В Москве заблокировали соцкарты для соблюдающих домашний режим
Бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан приостанавливается с понедельника. РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T00:23
2021-11-08T00:23
2021-11-08T11:49
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
нерабочие дни
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан приостанавливается с понедельника.Период нерабочих дней закончился в Москве, в понедельник столица возвращается к обычному режиму. Непродовольственные магазины, торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, парикмахерские и другие сервисы услуг заработают с понедельника.Однако в городе сохранятся некоторые ограничения, которые предотвратят рост заболеваемости COVID-19, сообщается на сайте правительства Москвы. Например, сохраняется правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30 процентов своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет, а также вводится ряд других ограничений.Блокировка соцкарт и QR-кодыРанее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с введением домашнего режима для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, с 8 ноября 2021 года для них будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.Блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.С понедельника театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.Кроме того, с 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, нерабочие дни
00:23 08.11.2021 (обновлено: 11:49 08.11.2021)
В Москве заблокировали соцкарты для соблюдающих домашний режим
Социальные карты для соблюдающих домашний режим москвичей блокируют с понедельника
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан приостанавливается с понедельника.
Период нерабочих дней закончился в Москве
, в понедельник столица возвращается к обычному режиму. Непродовольственные магазины, торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, парикмахерские и другие сервисы услуг заработают с понедельника.
Однако в городе сохранятся некоторые ограничения, которые предотвратят рост заболеваемости COVID-19
, сообщается на сайте правительства Москвы. Например, сохраняется правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30 процентов своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет, а также вводится ряд других ограничений.
Блокировка соцкарт и QR-коды
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
заявил, что в связи с введением домашнего режима для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями, с 8 ноября 2021 года для них будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.
Блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.
С понедельника театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.
Кроме того, с 8 ноября 2021 года вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.